OSTOJA MIJAILOVIĆ PECNUO ZVEZDU! Predsednik Partizana pravo u metu: Pričao o POREZU, KLS i "domaćim penzionerima"!

Predsednik Partizana Ostoja Mijailović prezadovoljan je sezonom koju su crno-beli krunisali osvajanjem ABA lige posle 10 godina.

Partizan je bio na korak od plasmana na F4, a već su krenule priče o odlasku najboljih igrača u evropske velikane.

Kevin Panter kapiten Partizana navodno se već dogovorio sa Barselonom.

"Za nas su to nezvanične informacije koje su izašle iza 12 sati iza ponoći. Ne znam, ali normalna je stvar da igrač traži bolje ponude kad nema ugovor. Igračima je kratki radni vek, bore se za novac, jedno su emocije, drugo je realnost. Borićemo se za sve igrače koji su se dopali Zoranu i Željku, borićemo se da ostanu. Imaju granice, svaka era ima svoj početak i svoj kraj. Sve što počne mora da se završi, tako da... Želeli bismo da ostane, ali ako dobije ponudu koju ne možemo da platimo, koja je previše, nećemo uvlačiti klub u rizičnu situaciju i da imamo roster iz 2017. koji ne mogu da igraju treću ligu Srbije, daćemo sve od sebe da ostavimo igrače koji nam se dopadaju. Postoji realnost da su druge ekipe procenile da su igrači porasli, a to je rad sa Željkom Obradovićem i da su udvostručili i utrostručili cenu. To je uspeh za naš klub. To je dokaz da je Partizan veliki klub, gde dolaze igrači, gde grade kvalitet i odlaze u drugi klub.", rekao je Mijailović za "Sportal"

foto: Nenad Kostić

Partizan će i naredne sezone igrati u Areni.

"Bile su razne spekulacije o Areni, pre svega omram reći da ne dugujemo ništa, platili smo obaveze, isplatićemo junski ugovor. Ne dugujemo, platili smo im sve što smo imali. Laž je da dugujemo neki novac, Arena i mi imamo ugovor na tri godine, imamo garantovane neke naše termine, s tim što naravno da Arena kad ima koncentre i mi kad pravimo kalendar, da ćemo prilagoditi dešavanjima u Areni. Mislim da je Partizan skupio preko 500.000 navijača koji su gledali utakmice. Kad pogledate sportsku scenu, ali i javnu, Partizan je postao broj jedan što se tiče srpskih brendova. To je prepoznala Evropa i svet."

Zasmetalo mu je vređanje ljudi koji sa košarkom nemaju veze.

"Jeste, tokom sezone mi je smetalo te neke uvrede raznim ljudima koji nemaju veze s košarkom, ali zaista na našim utakmicama je bilo jako malo incidenata u odnosu na ljude. To je zasluga svih nas u klub, moramo da se borimo protiv toga, moraju navijači da navijaju za naš klub, a sve ostalo da ostane po strani. Ne treba da se vređa ničija žena, niti bilo ko iz države, niti bilo ko iz kluba, treba da se skoncetrišemo na našu ekipu i da damo vetar u leđa i da ostvarimo rezultate."

foto: Nenad Kostić

Osvajanjem ABA lige Partizan je obezbedio mesto u Evroligi.

"Štedimo najmanje 500.000 evra koliko smo platili WC, laž je da je nama neko platio WC. Da pojasnim, Evroliga svakom klubu koji nema ugovor a tu smo mi i rival, plaća kotizaciju 500.000 evra, svi su dobili, mi nismo, mi ćemo početkom godine dobiti te pare, a ako Zvezda bude igrala Evroligu, moraće da plati toliko, ako toliko bude."

Neizbežna tema bila je plaćanje poreza.

- Oko 200 miliona dinara stoji prikupljeno, čekamo da država nam uplati ostatak koji je obećan i da vratimo deo poreskog duga. Novac je na račun, akcija je uspela. Kad sam dobio preporuku, da pokrenemo tu akciju, bio sam u dilemi, jer većina njih je mogla da kaže 'čemu služi uprava, ako mi skupljamo". Ali, po tome su navijači pokazali da je Partizan jedinstven.

foto: Nenad Kostić

Mijailović je objasnio zašto Partizan nije igrao KLS.

- Mi nismo komentarisali ništa, kad smo otišli za dve vezane utakmice u Španiju. Nama je, da li slučajno ili ne, stigao zahtvev za rezervaciju to jutro kad smo otišli u Madrid, dok smo se vratili, euforija, organizacija, onaj incident, ona tuča koja je ispala u Madridu. Kad sm ose vratili, bio je administrativni propust što nismo registrovali ekipu, kad smo videli, obratili smo se KLS-u da produži rok i da mogućnost da registrujemo ekipu. Oldučili su da ne žele, odigrali su KLS bez nas. Jednostavno je istekao rok., rekao je Mijailović i dodao:

"Ona nije nacionalna srpska liga, ona bi bila u kss, ta liga je liga udruženih klubova, drži je par ljudi, treba da se vrati u okviru kssa. U fudbalu je liga u sastavu fss, hajde da je izvučemo i da bude privatna liga. U košarci nije tako i nemojte da predstavljamo kao nacionalnu ligu. Jeste KLS, ali, ono što mi predlažemo jeste da bude u okviru nacionalnog saveza Srbije, mi smo želeli, jeste naša greška bila što se nismo registrovali na vreme. Svi smo bili u Madridu, trebala je podrška ekipi u svakom smislu. Svi su bili na terenu, želeli smo da igramo, ali nam nisu dali dodatni rok. U prvom delu krivim nas, ali ne mogu da verujem da nije mogao da kaže da je interes srpske košarke da Partizan igra KLS.

foto: Starsport

Pecnuo je i Zvezdu zbog domaćih igrača

"Primarni cilj je da napravimo rezultat. Samo se trofeji pamte i sportski uspesi, KK Partizan je jedan od najuspešnijih sportskih klubova u Srbij. Po broju navijača, svi zajedno nisu skupili kao Partizan. Primarni cilj je Evropa, mi nećemo dovoditi domaće igrače da sede na klupi po 37-38 godina, da bismo imali srpske igrače. Prioritet su Srbi, ali ne možemo ih izmisliti, ako ih nema. Zbog nekog populizma ili marketinga, da dovodimo igrača da sede na klupi i uzimaju po par stotina hiljada evra, a realno su sportski penzioneri, mi to nećemo da radimo, mi ćemo napraviti tim koji je konkuirentan, koji je konkurenntiji nego ovaj tim. To će diktirati tržište i budžet, treba da napravimo tim, koji moež da parira svima. Vi ste videli da 550.000 navijača nisu privukli domaći girači, nego igra i atmosfera. Mi bi doveli 15 igrača, ali koga dovedemo. Hoćemo da vratimo Bogdana ili Jokića? Ili da vratimo pola igrača po Evropi, Vasu Micića? To je čist populizam pojedinaca da prikriju kako nisu napravili rezultate, ali su se borili za domaće igrače. Mi imamo ispod 7 miliona, ograničen je broj naših igrača, oni igraju po Evropi. Ograničeno smo sa dostupnošću tih igrača.", zaključio je Ostoja Mijailović.

Kurir sport