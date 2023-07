POJAVIO SE SNIMAK: Ovako je obezbeđenje NBA košarkaša udarilo Britni Spirs VIDEO

Član obezbeđenja nove NBA zvezde Viktora Vembanjame udario je u lice pop ikonu Britni Spirs u trenutku kada je pokušala da se približi košarkašu.

Sve se to desilo u sredu u Las Vegasu, a sada se na društvenim mrežama pojavio i snimak.

Prvi pik na draftu, koji je izabran od strane San Antonija, i kome se predviđa velika karijera, išao je sa obezbeđenjem u restoran.

"Sa obezbeđenjem, koje je tim obezbedio, sam išao u restoran. Mnogi su me dozivali, jedna osoba me dozivala, ali su mi ljudi iz obezbeđenja rekli da se ne zaustavljam da se ne bi stvorila gužva. Čuo sam osobu da me doziva sa 'Gospodine, gospodine', onda me uhvatila s leđa. Nisam video šta se desilo, nastavio sam da hodam. Nije me samo dotakla po ramenu, znam da je obezbeđenje reagovalo, ne znam sa koliko snage su je odgurnuli. Nisam se zaustavio, nastavio sam i uživao na večeri", rekao je Viktor Vembanjama o incidentu.

Sa druge strane, Britni Spirs se oglasila na društvenim mrežama, napisavši da je "prepoznala poznatog sportistu i da je samo želela da mu se javi i da ga je samo dotakla po ramenu kada je obezbeđenje reagovalo i udarilo je u lice".

Spirs je podnela policijsku prijavu protiv šefa obezbeđenja San Antonio Sparsa Damijana Smita, koji je nadlakticom udario pevačicu. Kada se smirila, uputila je niz psovki na račun košarkaša i njegovog obezbeđenja.

"To je za tebe Amerika? Idite svi u pakao", vikala je Britni Spirs.

A šta se zaista desilo, možete pogledati u video snimku.

Kurir sport