GOTOVO! MADAR NAPUSTIO PARTIZAN: Pomogao crno-belima da osvoje titulu posle 10 godina, Fenerbahče ga odmah "oteo"

Doskorašnji košarkaš Partizana, Jam Madar, novi je košarkaš Fenerbahčea.

Crno-beli su želeli da zadrže Izraelca, kao i navijači, ali tim iz Istanbula je uspeo da se dogovori sa njim.

Agent Miško Ražnatović oglasio se i potvrdio da je Madar potpisao ugovor, a ekipa iz Istanbula takođe je ozvaničila posao.

Welcome to the 💛💙 family Yam Madar! pic.twitter.com/cEPpad1j7E