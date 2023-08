ĐORĐEVIĆ I DANILOVIĆ U SUKOBU: Svađa, poruka "ne pričamo", a onda iz ćutnje sledi nešto što nije očekivao!

Dve legende - Aleksandar Đorđević i Predrag Danilović bili su u svađi, nisu razgovarali u jednom periodu kada su igrali za Partizan.

Aleksandar Đorđević (55), Predrag Danilović (53) i Ivo Nakić (57) igrali su zajedno u Partizanu i pod komandom Željka Obradovića osvojili su evroligašku titulu 1992. godine.

Čuvena Saletova trojka donela je veliko slavlje, ali je u timu bio sukob lidera. Đorđević i Danilović u jednom periodu nisu pričali jedan sa drugim, ali se to nije videlo na terenu, piše Mondo.

Upravo je čuveni hrvatski košarkaš o tome pričao.

"Ako oni kažu, tako je i bilo. Posvađali su se i ranije. Danilović je bio željan, ambiciozan, nije dao, bio je bezobrazan pozitivno što bi rekli. Sale isto, da ne kažem kakav je bio, normalno da tu sad... Na terenu se to nije videlo, mi to znamo. Ima tih situacija, antagonizama u ekipi, nije to ništa novo ni čudno, igrali su 10 godina za reprezentaciju i vladali sa ostalim igračima. Na kraju krajeva svi smo bili mi još klinci, željni dokazivanja. Ne šljiviš nikoga, misliš da si uvek u pravu, ne razmišljaš da li jesi, već gaziš i ideš napred, svašta se tu dešava", počeo je Nakić priču o podkastu "Jao Mile" kod bivšeg košarkaša Mileta Ilića.

Zatim se vratio na priču o Daniloviću i Đorđeviću.

"Istina je da su oni bili lideri Partizana. Sale je bio lider od malih nogu, još kao klinac se tako postavio, isto tako i Predrag, samo malo drugačije. Naravno, ništa to ne bi moglo bez ostailh igrača, svi su dali doprinos. Dragutinović je čuvao najbolje igrače, Koprivica je bio fajter, izgleda opušten, a bio je ozbiljan i mogao je da se potuče sa bilo kim. Teško da bi to bilo kao što je bilo."

