"JOKIĆ ME JE ZVAO KADA JE SAZNAO DA DOLAZIM U SRBIJU" Novi košarkaš Partizana sve otkrio - evo o čemu mu je pričao srpski as!

Pi Džej Doužer će naredne sezone nositi dres Partizana, a sada je otkrio da se pre dolaska u Beograd čuo sa Nikolom Jokićem.

Podsetimo, bitnu ulogu u dolasku Dozijera u crno-beli tabor imao je Nikola Jokić! NBA as je konslutovan pre dolaska američkog beka u Partizan i njegova reč je imala veliku težinu.

- Čuli smo se. Pozvao me je telefonom kada je saznao da dolazim u Srbiju i da potpisujem za Partizan. Pričao mi je o gradu, o Srbiji, o navijačima, mislim da ću uživati ovde. Kada je on udario pečat na čitavu priču, onda sam baš osetio oduševljenje što dolazim ovde - kazao je Doužer za Mozzart sport i potom dodao:

- Svima već godinama pričam, Nikola Jokić je najbolji košarkaš sa kojim sa igrao. Toliko toga me je naučio, neverovatno sam napredovao pored njega jer on ima potpuno drugačiju perspektivu o košarci. Zaista jedinstven pogled na igru. Mnogo sam naučio od njega, način na koji igra je toliko nesebičan i to je nešto što je preneo na sve saigrače, pa i na mene.

Kurir sport