OVAJ LEKAR JE SPASAO ŽIVOT SIMANIĆU! Dr Moma Jakovljević: To se događa jednom 100.000.000 slučajeva! BORIŠA BI OPET MOGAO DA IGRA

Neposredno pre početak meča Litvanija - Srbija, u jutarnji program Kurir televizije uključio se dr Momčilo Moma Jakovljević, hirurg i lekar naših košarkaša.

Jakovljević je govorio o tome kakvo je trenutno zdravstvno stanje našeg reprezentativca Boriše Simanića, kojem je posle povrede na Mundobasketu odstranjen bubreg:

- Profesor Dragan Radovanović mu je bukvalno spasao život jer je prepoznao brzo krvarenje. Treba sačekati drugi postoperativni tok da prođe uredno i da Boriša dođe u Beograd. Svaka čast doktoru Radovanoviću jer je moglo da se zavši fatalno

Dr Jakovljević izneo je mogući uzrok teške povrede koju je zadobio naš košarkaš, naglasivši da se radi o neverovatnom slučaju.

- Gledao sam snimak nekoliko puta. On nije dobio udarac u leđa nego s boka. Ovo se dešava jednom u 100.000.000 slučajeva. To je neverovatan splet nesrećnih okolnosti. Razmišljao sam kao i svi kako je do ovoga došlo. Moguće, mada to ne znam sa sigurnošću, da bubreg nije bio u svojoj loži nego je bio takozvani ren mobile ili pokretan bubreg. Sve u svemu strašno je to što se dogodilo i šta je tu je - rekao je Jakovljević i dodao:

- Kao u svaki oporavak, ako ne bude nikakvih kompliacija on će ostati jedno 15 dana u bolnici. Oporavak bi trebalo da bude normalan kao posle svake operacije i za jedno šest meseci će moći ponovo da igra košarku.

