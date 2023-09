REČI LEGENDARNOG HRVATA ODZVANJAJU REGIONOM! Kukoč o Nikoli Jokiću: Dražen, Divac i Dino napravili stvari koje on još uvek nije!

Proslavljeni hrvatski košarkaš i jedan od najboljih evropskih igrača u istoriji, Toni Kukoč, govorio je o kvalitetima Nikole Jokića i tom prilikom naglasio da srpski as ima još mnogo toga da uradi u karijeri.

Na konferenciji za medije pred promociju dokumentarnog filma "The Magical Seven - Toni Kukoč" u Sarajevu proslavljeni as Čikago Bulsa, između ostalog, govorio je i o sjajnim podvizima srpskog košarkaša Nikole Jokića.

"On je super, ja sam o njemu govorio pre pet ili šest godina. Sviđa mi se njegov stil, svojim prepoznavanjem košarke i inteligencijom uspeva da nadomesti nedostatak atleticizma", kaže Kukoč i nastavlja da hvali Srbina:

"Utakmicu drži u svom ritmu, ne primećuje se da je to tako. Njegova karijera nije još ni na 50 posto mogućnosti. Hoće li on biti statistički najbolji Evropljanin? Verovatno hoće. A da li je najbolji? Mislim da su Dražen, Dino, Divac i Sabonis napravili stvari koje on još nije dotakao, iako verujem da hoće", smatra Kukoč.

foto: USA TODAY Sports / ddp USA / Profimedia

Toni smatra da bi u današnjem NBA bio 30 posto bolji igrač.

"Oni sada veruju da svi koji dođu u NBA znaju da igraju košarku. Sad imate najbolje primere u Jokiću ili Dončiću, ali i u Janisu Adetokumbu. Oni su u svojoj prvoj, drugoj, najviše trećoj sezoni dobili odrešene ruke, da rade šta im je volja. Njima se da lopta i kaže im se - 'mi ćemo se prilagoditi vašoj igri jer mi verujemo da vaša igra pomaže ekipi'. Mi, moja generacija je imala mogućnost da pokaže možda 20-30 posto talenta. Znam po sebi. Ja bih dao 20 koševa, ali sam morao da šutiram 60 odsto po utakmici. Ali, ako su Majkl i Skoti šutirali dobro taj dan, čekaj sledeću utakmicu. Sada to nije tako. Pogledajte igru Jokića. Na njemu je da izmisli, odabere šta će i kako će. Ja verujem da sad dolazim u NBA, moja karijera bi statistički bila nekih 30-ak posto bolja", tvrdi Kukoč.

