PI-DŽEJ DOUŽER O PRVIM DANIMA U PARTIZANU: Nikola Jokić me nazvao i rekao da sam stigao u klub sa najboljim navijačima

Novi košarkaš Partizana Pi-Džej Doužer razgovarao je sa američkim novinarom Adamom Marešom o prvim danima u crno-belom dresu.

Doužer je odigrao nekoliko pripremnih utakmica za aktuelnog šampiona ABA lige, kojeg od ponedeljka očekuje Super kup.

Bivši košarkaš Denvera je prvo govorio o treneru Obradoviću.

"On je neverovatan čoveče... Kada su ljudi čuli gde idem, svi su mi rekli da je to najbolje mesto. Osim navijača, grada, rad sa najboljim trenerom Evrope je blagosloven. Imam mogućnost da to vidim iz prve ruke i da shvatim da je on drugi tip trenera koji zna igru, kako niko drugi ne zna".

Doužer je otkrio i da ga je Nikola Jokić pozvao čim je čuo da je potpisao za Partizan.

"Kada sam mu rekao gde idem, odmah me je zvao. Bio je uzbuđen zbog mene. Rekao mi je da će me svi dočekati raširenih ruku, da su navijači najbolji na svetu. Oni žive za taj "hajp". On je bio super uzbuđen i učinio je da se i ja tako osećam".

Sezona nije ni krenula ,a Doužer kaže da već ima jednu upečatljivu uspomenu u dresu Partizana - sada već čuvena fotografija zakucavanja na Tašmajdanu u "zapaljivoj" atmosferi koju je snimio fotograf Kurira Nenad Kostić.

"Ne može se ni sa čim uporediti (meč sa Fuenlabradom). Saigrači, treneri...Svi su mi rekli da su navijači najbolji i najluđi. Ali, iskusiti to, kako sve to izgleda, zvuči... Blagosloven sam da sam ovde i da imam šansu da igram. Oni su "zapalili" stadion, hteo sam da pobegnem iz prve, pravo u svlačionicu. Nisam znao šta mi se dešava. Bio sam zbunjen. Neverovatno iskustvo. Imam fotografiju svog zakucavanja, to je najbolja fotka koju imam iz igre. Deluje kao da ima filtera i nekog svetla. Ludo, čoveče".

