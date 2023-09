ŽARKO PASPALJ ZA KURIR: Pešićeva izjava nije primerena, pa osvojili smo srebro... Ne vidim da je problem u sistemu!

Selektor je govorio o sistemu, ali ja mislim da se loše radi u klubovima, nije ni čudo što smo imali krizu u mlađim selekcijama, ističe proslavljeni as za Kurir

Košarkaška reprezentacija Srbije napravila je fantastičan rezultat u Manili osvajanjem srebrne medalje na Svetskom prvenstvu.

Malo je nedostajalo "orlovima" da dođu i do zlata, međutim, Nemci su igrali odlično, imali više sreće i uspeli su da osvoje prvo mesto.

Nakon finalnog meča košarkašku javnost zabrinula je izjava selektora Svetislava Pešića, koji je rekao da, ako se nešto ne promeni i ako se ne reše problemi, uskoro neće biti rezultata ni medalja.

Mišljenje o selektorovim navodima hteli smo da čujemo od Žarka Paspalja, proslavljenog reprezentativca i osvajača zlatne medalje na Mundobasketu 1998. godine.

- Mislim da izjava nije primerena momentu u kojem se nalazi reprezentacija, osvojili smo srebro, napravili jedan odličan rezultat i nije vreme da se priča o problemima. Pešić je govorio o sistemu, mislim da nije problem u sistemu, jer on je isti za sve. Problem je u klubovima i on postoji već 15 godina, nije od juče. Osnovni faktor pravljenja igrača su klubovi, ali kada se u njima loše radi, nije ni čudo što dolazimo do problema da dosad nismo imali rezultate u mlađim kategorijama. Pozitivna stvar je prvo mesto koje je juniorska selekcija osvojila sad u Nišu, ali bez osnovnog rada i sistema u klubovima, neće biti ni igrača - počeo je priču za Kurir bivši igrač Partizana.

Po mnogima jedan od problema je i to što naša dva najveća kluba Partizan i Crvena zvezda dovode mnogo stranaca koji zauzimaju mesto srpskim mladim igračima. Popularni Palja smatra da to nije ništa čudno, pošto se od večitih rivala uvek zahtevaju rezultati.

- Oni samo jure rezultat, jer to se od njih uvek traži i na neki način podrazumeva. To su klubovi koji imaju velike armije navijača i kada nemaju rezultat, onda dolazi do nezadovoljstva, a ljudi u tim klubovima dolaze u nezavidnu poziciju. Ja se ne sećam da su u mom vremenu Zvezda i Partizan pravili igrače, jesu, naravno, ali tu se prvenstveno juri rezultat. Dovode se igrači sa strane koji mogu odmah da donesu kvalitet, tako da je to malo nezahvalna pozicija, gde se s jedne strane od njih uvek zahteva rezultat, a pored toga, traži se i da izbace nekog mladog igrača - pričao je Paspalj i dodao:

- Tako rade i najveći klubovi, Fener, Efes, Panatinaikos, Olimpijakos, dovode se igrači koji odmah mogu da doprinesu. Pravljenje igrača je dug proces, traje nekoliko godina i nevidljivo je, a mi živimo u vremenu gde se sve traži sad i odmah, zato se rezultat i traži. Prema tome, to nije nespojivo, ali je veoma teško ostvariti oba - rekao je osvajač tri zlatne medalje sa evropskih prvenstava.

ABA liga mora da postoji, nemamo kapacitet za nešto slično Selektor Pešić je istakao da, ako se ne napravi sistem takmičenja u domaćem prvenstvu, uskoro neće biti rezultata i da ne bi trebalo da se fokusiramo na ABA ligu, već na domaće prvenstvo. Paspalj tvrdi da mi nemamo kapaciteta za jedno tako zahtevno takmičenje. - Jadranska liga mora i treba da postoji, mi nemamo ni kvantitet ni kvalitet da sami napravimo takvo prvenstvo. Postoji prva i druga ABA liga, što daje mogućnost i manjim klubovima da se takmiče na jednom višem nivou. Mislim da ta Pešićeva izjava ima veze s nekim neraščišćenim odnosima između klubova. Jadranska liga postoji već 23 godine i nastala je u vremenima u kojima su odnosi između zemalja učesnica bili mnogo zategnutiji nego sad - zaključio je bivši reprezentativac razgovor za Kurir.

