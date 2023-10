VUJOŠEVIĆ OTVORENO O DEŠAVANJIMA NA MALOM KALEMGDANU! Zvezda nije napravila DOBAR POTEZ - evo šta misli o Dušku Ivanoviću!

Prošla su samo četiri kola Evrolige, a zatresli su se dobro Mali Kalemegdan i kompletna zvezdaška, ali i košarkaška javnost.

Trener Duško Ivanović smenjen je i na vruću crveno-belu klupu seo je Grk Janis Sferopulos. Dovođenjem Ivanovića u novembru 2022. činilo se da je Crvena zvezda rešila pitanje šefa stručnog štaba na duže staze.

Veliko igračko, ali i trenersko ime bogatog iskustva trebalo je da donese stabilnost u klub. Prve sezone uspeo je da osvoji Kup Radivoja Koraća, međutim, u Evroligi, čak i posle izbacivanja ruskih klubova, ostao je bez plasmana u top 8. Na kraju, Partizan je prigrabio titulu u ABA ligi, što je crno-belima donelo kartu za elitno takmičenje, ali je Ivanović dobio priliku da vodi ekipu u Evroligi jer je na Mali Kališ stigla specijalna pozivnica.

Mnogi navijači su za gubitak titule nalazili opravdanje u činjenici da je crnogorski stručnjak preuzeo ekipu koju nije selektirao i praktično je morao da vadi kestenje iz vatre. Sada je bilo drugačije, učestvovao je u formiranju tima, međutim, epilog je bio još gori.

Trofejni trener Partizana Duško Vujošević smatra da smena Ivanovića nije dobar potez.

- Mislim da to nije dobro, pričam sa aspekta trenera. Za Ivanovića znam da je veoma ozbiljan i do kraja, fanatično posvećen poslu. Bio je ozbiljan igrač, jako značajan za uspeh Jugoplastike, koja je stigla i do titule šampiona Evrope. Nastavio da se bavi košarkom, to jest školom Aleksandra Nikolića i Božidara Maljkovića. On je bio trener u velikim klubovima. Ozbiljan je i moralan čovek - kaže za Kurir Vujošević.

- Jeste trenerski posao takav, svi koji vode klubove i navijači treba da shvate da, ako trener pristane za određeni iznos da radi, da je pristao da za taj iznos bude i smenjen. Ne treba da se dodatno iščuđavaju zašto onda, na primer, Saša Obradović želi da naplati. Jugoslovenska košarka je bila dobra kad su treneri imali velika prava i bili poštovani. Sada to za trenere ne može da se kaže.

Duško Ivanović je praktično doživeo sudbinu svog prethodnika Vladimira Jovanovića, mladog stručnjaka koji je izdržao tek nešto duže na Zvezdinoj klupi.

Sličan scenario: Ni u Panatinaikosu nije sastavio godinu dana Duško Ivanović je u karijeri radio u devet klubova, ovo mu je četvrti otkaz, dva puta mu se to desilo u Baskoniji, u Panatinaikosu i sada u Crvenoj zvezdi. Interesantno je da u Atini takođe nije izdržao godinu dana. Stigao je među zelene u junu 2014, a u maju 2015. s njim je raskinut ugovor.

