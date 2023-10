PARTIZAN SE NE BAVI SITUACIJOM U ZVEZDI! Obradović: Za nas je mnogo važnije da mi izađemo na utakmicu sa drugačijom motivacijom

Trener košarkaša Partizana Željko Obradović rekao je da se crno-beli ne bave situacijom u Crvenoj zvezdi, već sobom, i istakao da će njegova ekipa na predstojeći evroligaški derbi morati da izađe sa drugačijom motivacijom i mnogo većom energijom nego na duel protiv Mege.

"Da pustimo sve stvari koje su se dešavale u Crvenoj zvezdi, to nije nešto što je mnogo važno za nas. Za nas je mnogo važnije da mi izađemo na utakmicu sa apsolutno drugačijom motivacijom u odnosu na to kakava je bila na utakmici protiv Mege i sa još većom energijom", rekao je Obradović novinarima.

"To kažem imajući u vidu da ćemo igrati pred našim navijačima, koji su uvek radili ono što je potrebno za ekipu. Ja se nadam da će moji momci shvatiti to i izaći, ponavljam, sa drugačijom motivacijom i energijom i to je najbitnije od svega. Sve ostale stvari nisu bitne", dodao je on.

Košarkaši Partizana su u ponedeljak poraženi od Mege u ABA ligi, a već sutra ih očekuje derbi protiv Crvene zvezde, u okviru petog kola Evrolige.

"Nemamo mnogo vremena ni da patimo, ni da se radujemo, sezona je tek počela, nismo još ni prvi mesec završili, deveta utakmica a biće ih 70 i nešto. Rade se stvari koje se uobičajeno rade, samo što se insistira na nekim detaljima koji su uvek najvažniji", rekao je Obradović.

Na pitanje da li su svi spremni za meč, osim već povređenog Mateuša Ponjitke, Obradović je naveo da je i Alen Smailagić pod znakom pitanja.

"Smailagić nije trenirao večeras, ima bol u nozi. Ne znam, videćemo sutra ujutru na treningu, nadam se da će igrati. Smajli je uvek bio neko ko je spreman da se žrtvuje i pomogne ekipi. Nema razloga da tako ne bude i ovog puta. Ja se nadam da će tako biti", rekao je Obradović.

Upitan da li očekuje neke promene u igri Zvezde posle smene trenera, Obradović je ponovio da ne želi da se bavi rivalom.

"Mnogo je važnije da se bavimo nama samima, da shvatimo šta mi treba da radimo, kako treba da se ponašamo. Ponavljam još jednom - motivacija, koncentracija, želja, puna arena.. Da li nekom treba nešto više", upitao je Obradović.

On je istakao da su dobre emocije pred derbi uvek dobrodošle, da su problem one loše.

"Jeste da će ovo biti prvi derbi nekim igračima, ali kako bih vam rekao - ništa drugo ne treba da rade osim da igraju košarku", rekao je Obradović.

Trener Partizana je naveo da su oba derbija prošle sezone u Evroligi odigrana u fantastičnoj atmosferi i dodao da se nada da će tako biti i sutra i da će iz Beograda biti poslata pozitivna slika.

Evroligaški derbi između Partizana i Crvene zvezde igra se sutra od 18.30 u Beogradskoj areni. Oba tima u ovaj meč ulaze sa jednom pobedom i tri poraza.

