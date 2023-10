SUROVA DOMINACIJA SRBINA SE NASTAVLJA! Novi TRIPL-DABL nezaustavljivog Nikole Jokića, šampion REDOM GAZI! (VIDEO)

Šampion redom gazi! Košarkaši Denvera zabeležili su i četvrti trijumf u sezoni pošto su na svom terenu savladali ekipu Jute sa 110:102.

Junak pobede bio je maestralni Nikola Jokić koji je upisao drugi tripl-dabl u sezoni. Nezaustavljivi Somborac meč je završio sa 27 poena, 10 skokova i 11 asistencija.

Nagetsi su rutinski došli do trijumfa protiv Džeza. Praktično od prvog do poslednjeg minuta kontrolisali su dešavanja na terenu. Već u prvoj četvrtini stekli su dvocifrenu prednost i nisu je ispuštali do kraja meča.

Pored maestrlnog Jokića u ekipi iz Kolorada istakli su se Aron Gordon sa 21 poenom i Džamal Marej sa 18 poena i čak 14 asistencija.

Najefikasniji u poraženom timu bio je Lauri Markanen sa 27 poena i 14 skokova.

Denver je prvi na Zapadu sa maksimalnim učinkom 4-0.

Kurir sport

00:38 Nikola Jokić lumpuje