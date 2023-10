DELIJE KIVNE NA SVE AKTERE DERBIJA! Spomenuli košarkaše, ali i SUDIJE: Evo koje situacije su SPORNE i šta su najavili! VIDEO

Košarkaši Crvene zvezde poraženi su i u drugom ovosezonskom večitom derbiju od Partizana rezultatom 98:87.

Zvezdaši su nezadovoljni igrom svojih ljubimaca, ali nisu zadovoljni ni nekim sudijskim odlukama.

Tako je na društvenim mrežama osvanuo snimak koji se deli među pristalicama crveno-belih, gde smatraju da su arbitri oštetili Zvezdu i ističu da se to stalno dešava u ABA ligi.

Zbog toga je angažovana i ekspertiza sa nekim profi sudijama, gde iz tabora crveno-belih smatraju da su drastično oštećeni i kivni su na arbitre, a posebno na Slovenca Mateja Boltauzera.

Pogledajte snimak koji je objavljen na profilima na društvenim mrežama bliskim klubu sa Malog Kalemegdana i pogledajte osam situacija na koje se žale crveno-beli kada su u pitanju sudijske odluke.

"Zvezda je igrala loše derbi i to niko ne negira, kritika je na mestu od strane navijača, iako bi mogli da uzmemo u obzir da smo igrali bez 3 vazna igrača i sa rovitim Simonovićem. Međutim, uz sve to, kada imate ovakvo suđenje koje dodatano otežava situaciju i konstanto se ponavlja u Aba ligi, onda se moramo zapitati da li je treba i dalje igrati, kada se već u Ljubljani odlučuje kako će se svirati. Video je stručno odrađen i validan. Nije opravdanje ali Izvolite pogledajte i procenite sami. Zvezda je u tranziciji kao tim, novi trener i verovatno dolazak nekih igrača, učiniće da Zvezda opet bude ona prava. Nije prvi put da se klub nalazi u ovakvoj situaciji. Mi se nadamo kao navijači da će se sve to što pre desiti. Podrška timu i novom treneru i da napunimo halu protiv Bajerna! Pokažimo da smo uz svoj tim i kada je teško i da nismo navijači rezultata. Zvezda je iznad svih", napisali su na društvenim mnrežama.

Kurir sport