"JA SAM IGRAO KATASTROFALNO, SNOSIM APSOLUTNU ODGOVORNOST" Avramović samokritičan nakon poraza Partizana - ljut je na samog sebe!

Košarkaši Partizana upisali su sinoć novi poraz u Evroligi, ovog puta je od crno-belih bila bolja Baskonija.

Još jedno slabo izdanje Parnog valjka, pogotovo u defanzivi rezultiralo je novom porazom, a najefikasniji u beogradskog timu bio je Džejms Naneli sa 16 poena.

Sinoć je zakazao i Aleksa Avramović, koji je na svom kontu imao tek jedan poen, pa je nakon utakmice on upravo samog sebe označio kao glavnog krivca za poraz.

"Mislim da smo prosuli utakmicu na kraju. Imali smo kontrolu tokom čitavog meča, a onda su nam dali dve trojke i vratili se u meč. Opet smo na kraju imali šansu da pobedimo. Međutim, nije to bio problem bio, ta poslednja tri minuta. Ja sam igrao katastrofalno čitavu utakmicu. Snosim apsolutnu odgovornost za poraz. Znamo da smo prosuli pobedu. U ovoj konstalaciji stvari morao sam da odigram mnogo bolje. Stvarno snosim odgovornost nakon dobrog ritma koji smo imali... Svi su igrali dobro. Tristan koji nije odigrao dosta utakmica je odigrao odlično... I Trifa i Jare su odigrali sjajno, kao i Džejms, Zek, Smajli i Đuša. Svi su odigrali odlično... Na kraju smo sve prosuli i to je to", rekao je Avramović.

Kurir sport