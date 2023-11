SFEROPULOS NAKON POBEDE U DERBIJU: Možemo i moramo bolje...

Košarkaši Crvene zvezde savladali su Budućnost rezultatom 95:86 u derbi meču 6. kola ABA lige.

Trener crveno-belih Joanis Sferopulos rekao je posle utakmice da njegov tim može mnogo bolje da igra.

"Želim da čestitam igračima na pobedi. U situaciji smo da gradimo igru, ali kako to radimo, moramo da pobeđujemo, to je najvažnije. Moramo da igramo bolje i da budemo konzistentniji. Ovo je bila jedna od naših najboljih napadačkih utakmica, dali smo 95 poena, delili smo loptu, imali smo 71% za dva, 50% za tri, 89% sa bacanja i 23 asistencije. Defanzivno nismo srećni. Moramo to da popravimo. Dopuštamo neke lake poene koji su jeftini i koji nas koštaju. Isto tako, tu moramo da napredujemo. Kada smo poveli sa 17 poena, kao da smo stopirali sa igranjem dobre košarke. Imali smo tri otvorena šuta bez odbrane i promašili ih, dopustili rivalu da se vrati u igru. Moramo da vidimo kako da igramo kada igramo tako i promašujemo lej-apove, otvorene šuteve. Srećni smo zbog pobede, ali znamo da možemo da igramo bolje", rekao je Sferopulos.

Adam Hanga se nije igrao, a razlog je povreda kolena.

"Sećate se da je Adam imao udarac u koleno u jednom od prošlih mečeva u Evroligi i zbog toga je bio van terena. Imao je iritaciju tokom igre, proveriće ga doktori, uradiće magnetnu rezonancu sutra i znaće se više toga. Ne znam zbog čega oseća iritaciju".

Nemanja Nedović se vratio na teren posle povrede i bio jedan od najzaslužnijih za pobedu.

"Srećam sam i zbog Nedovića, on je važan za nas, radio je sve vreme da bi se vratio i bio onakav kakav je bio danas. Mnogo nam je pomagao".

Proigrao je i Majk Tobi.

"Srećan sam zbog Majka, znamo da ima talenta, dugačak je, može da igra odbranu. Ovo je bio njegov prvi dobar meč od kako sam ovde, očekujem isti napor od njega, možda ne mora da da 23 poena, ali želimo da bude aktivan sve vreme. To je mentalitet i značenje tima. Jedno veče jedan igrač može da igra dobro, drugo veče neko drugi. Svi su bitni za ovaj tim. Očekujem da svi daju maksimum svaki put kada su na terenu".

Istakao se i Šabaz Nejpir.

"Mislim da je pozitivno kako je Šabaz prišao meču večeras i srećan sam što pomaže timu uvek sa svojim nastupima, ne samo poenterski, nego igrajući za ostale. Verujem da će se poboljšavati svakog dana, on je igrač koji može da da dodatni puš ekipi. Naći će još više samopouzdanja, danas je odigrao veoma dobru utakmicu", rekao je Sferopulos

