ŽELJKOV KUM SPECIJALNO SPREMAO MADARA ZA DOČEK GROBARA! Itudis radio sa bivšim košarkašem Partizana: Što se tiče publike...

Trener Fenerbahčea, Dimitris Itudis, otkrio je da je Jam Madar imao posebnu pripremu za utakmicu protiv Partizana.

Crno-beli će u četvrtak od 20.30 časova biti domaćin turskom timu, a Itudis, koji od 2022. godine vodi ekipu iz Istanbula, govorio je o Izraelcu.

Madar je u redove Fenerbahčea stigao upravo iz Partizana, a zbog njegovog prelaska podignuta je prašina.

Došlo je do sukoba vezanog za njegov ugovor sa aktuelnim prvakom ABA lige, a na kraju su crno-beli morali da se pomire sa činjenicom da je Madar otišao.

Itudis, koji je veliki prijatelj i kum Željka Obradovića, poručio je da je mladi plejmejker posebno pripreman za mogući neprijateljski doček u Beogradu.

- Uklopio se vrlo brzo, svi su ga prihvatili, on je takav čovek, voli košarku i saradnju sa ostalima. Zna šta znači takmičenje, on je prvi koji hoće da dokaže na terenu. Što se tiče publike, radili smo na psihološkom delu, ali on ima karaktera, on ima taj razvoj i imao je pomoć od Željka ovde. Ima dosta stvari da doda još u košarci, mnogo smo zadovoljni - rekao je Itudis za domaće medije.

