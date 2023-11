ŠABAZ JE NEGATIVAN, RUŠI AUTORITET SAIGRAČA I TRENERA! MALI TOPIĆ JE BOLJI: Bivši trener Zvezde surovo realan prema Amerikancu

Navijači Crvene zvezde ogorčeni su na neprofesionalno ponašanje Šabaza Nejpira, koje je kulminiralo u nesrećnom porazu od Barselone (81:86) u Evroligi.

foto: Starsport/Srđan Stevanović

Amerikanac koji u Beogradu ima 2.000.000 evra platu, ne igra odbranu i time se potcenjivački odnosi prema saigračima i treneru Janisu Sferopulosu.

Miroslav Nikolić, srpski košarkaški trener i stručnjak koji je u dva navrata sedeo na klupi Crvene zvezde, analizirao je za Kurir situaciju svog nekadašnjeg kluba i nabeđenog Amerikanca.

- Ha, ha, ha... Izvinite, od muke se smejem - počeo je razgovor za Kurir popularni Muta kada smo ga pitali za Nejpira i nastavio:

foto: Starsport/Srđan Stevanović

- Njegovo ponašanje zavisi od onoga kako mu je dopušteno! Može li on da dobije otkaz? Kakav je ugovor napravio? Šta mu je zagarantovano? Mogu vam reći da takvi igrači kod mene ne bi igrali. Negativan je! Igra u jednom smeru. Ali, mnogo je takvih... Možda ga trpe zbog ugovora. Treba mu pomoći, možda se nije snašao... Ali ako ne može, ili neće onda daj brate da se razilazimo! Kad skeniram igrača kad ga dovodim, odmah pitam kakav je momak, kakva mu je psihologija... Nekad i slabiji da više, nego onaj koji je najbolji.

Crvena zvezda je odigrala izjednačenu utakmicu protiv Barselone, ali je pala u završnici. Po četvrti put na isti način, iako je imala šansu da pobedi. Uz neke evidentne sudijske greške na Zvezdinu štetu.

- Barselona je Barselona! Plus tamo se igralo. Nije da branim Zvezdu. I ovom čoveku koji je trener, koji je pravi gospodin, treba dati malo vremena da se prilagodi. Što se mene tiče, mislim da je u Zvezdi napravljena loša selekcija. Mnogo je tu povređenih, previše bekova... Moglo je to mnogo bolje, s obzirom na budžet koji imaju. Neću da ulazim u to, ko je selektovao ekipu. Cenim Grka, on je gospodin i od mene kao kolege ima punu podršku.

Muta Nikolić zna kako bi reagovao na nonšalanciju i arogantnost Šabaza Nejpira.

- Verovatno bi morao da ode... Ja bih to eliminisao! Zbog takvog ponašanja, ako neće da sarađuje... Gotova priča! Imao sam takvih slučajeva. Majstore, nećeš da zapinješ... Onda, zna se! On svojim ponašanjem ruši autoritet i treneru. Ako je profesionalac mora da igra u dva smera, ako neće... Da se ne ponavljam.

foto: Starsport/Srđan Stevanović

Mnogi navijači komentarišu da bi mladi i talentovani Nikola Topić bio daleko korisniji za Zvezdu od Šabaza Nejpira.

- Topić je veliki igrač, to se odmah vidi! Nego šta, da može da igra Evroligu! To se ne dovodi u pitanje. Pokojni Dražen Petrović je sa 18 godina bio najbolji igrač. Šta čekaju u Zvezdi? Da Topić napuni 25 godina? Neki stručnjaci su rekli da je za njega dobro da igra prvo ABA ligu. Bezveze, mali je igrač! On će svuda da se adaptira. To je moje mišljenje. Kod mene je Milenko Tepić sa 15 godina igrao protiv Partizana, uveo sam i trpeo Stefana Markovića... Platio sam to rezultatima, ali sam ih izgurao. Malo je danas trenera koji hoće da gurnu mlade igrače. Plaše se da ne izgube ime jer će imati slabije rezultate!

Pitali smo Mutu zašto je to tako.

- Imate dva vrste trenera! One koji su stvaraoci i one koji uzimaju trofeje. Ja sam uspeo i jedno i drugo. Da budem jasan, Topić je trebalo da igra odavno za Zvezdu. Znam da će me posle ovoga što vam pričam opet napu... neki ljudi u Srbiji. Ali, baš me briga! Imam svoje mišljenje. Umesto da shvate da sve što govorim, kažem prijateljski, oni to shvate kao napad! Ali, majstore, ja samo komentarišem... Imam pravo. Da se razumemo, između Zvezde i Partizana sam naklonjeniji crno-belima, ali ne mrzim crveno-bele. Kada sam rekao da mi je krivo što Partizan ne igra našu srpsku ligu, odmah su se naljutili. Ovi iz Partizana. Pričaju da lupetam...

foto: Starsport/Srđan Stevanović

Crvena zvezda bi mogla da izađe iz početne krize.

- Ja bih to malo promenio. Doveo bih neke igrače, a otpustio jedno dva, do tri košarkaša iz sadašnjeg rostera. Ljudski je priznati da si pogrešio, pa pametni ljudi menjaju. Ne čekaju da propadnu. Ako ne ide ovako, zna se.

Zamerio je Miroslav Nikolić " večitim rivalima" što još više pažnje ne posvećuju srpskim košarkašima.

- Meni je neverovatno da Zvezda i Partizan nisu uzeli Dušana Beslaća! Puste ga u inostranstvo, u Saratov, u Rusiju, a bio je na spisku reprezentacije. Šteta - zaključio je Muta.

Kurir sport/A. Radonić

00:14 Atmosfera ispred Arene pred meč Partizan - Crvena zvezda