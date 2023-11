LEGENDA ZAGRMELA: "Delujem zabrinuto jer ovo NIJE DOBRO! Teško će Zvezda i Partizan u plej-of! Kažu, ma kakav PAO! MOLIM?!"

Čuveni košarkaški trener Vlade Đurović zagrmeo je zbog beogradskih večitih rivala i istakao kako će teško i Crvena zvezda i Partizan u plej-of Evrolige.

On je, gostujući na TV Arena Sport, izneo svoje utiske o dosadašnjem toku elitnog evropskog takmičenja.

- Nismo zadovoljni, više smo očekivali od naša dva kluba u Evroligi. Teško će i jedan i drugi klub biti u 10, a da bi to uspeli - znači da moraju da ostave osam ekipa iza sebe. Osim Albe i Asvela, mada je Asvel promenio trenera, tu su Bajern, Žalgiris, Valensija, Milano, Efes... Kako to ostaviti iza sebe? Ima kao mnogo utakmica da se igra, ali pusti ti to! To su sve veliki klubovi i imaju jake navijače sem Monaka, odnosno Albe koja nije ozbiljna - rekao je Đurović, pa dodao:

- Zvezda i Partizan gube utakmice u zadnjim minutama, dođu do nerešenog ili vođstva, a onda promaše šut za trijumf. Zvezda je gubila i gubila protiv Olimpijakosa, pa došla u situaciju nešto da napravi, ali izgubi loptu, promaši otvoren šut. Nije to tragedija, Olimpijakos je strašan tim, ali pogledajte ovo. Gedraitis, Lazarević i Davidovac su igrali zajedno 58 minuta i dali 11 poena i imali četiri skoka. A pogledajte statistiku Pitersa? S druge strane centri Zvezde su dali 22 poena, dok je Fal na drugoj strani imao 14 skokova, a naša trojica jedan manje. Fal je imao i 14 poena. Moraju više visoki igrači, tu računam i ove na trojci. Nedović, Jago i Teodosić su dali 50 poena, ali opet... Znate dobro i ko sve trenutno nedostaje Olimpijakosu? To su Mekisik, Milutinov i Vilijams-Gos.

Zatim je u dahu nastavio:

- Partizanu nedostaje Panter. Imali su četiri puta šansu da pobede Bajern i nisu. Kaboklo je nepoznanica za mene, nisam znao da šutira trojke, a da se to ne iskoristi je velika šteta. Takođe, kada protivnik promaši uvek uzme loptu i to je problem, pogledajte odnos u skokovima. Svaki put je gusto, ali... Mnogi su već pobegli, osam mesta ima i još dva za plej-in i to je problem. Ja slušam danas u kafiću kaže čovek ma, kakav Panatinaikos... Ma, kako? Molim? Imaju veći budžet, imaju navijače, imaju trenera, kako to može da se potceni? Oni će sigurno biti u najboljih osam - smatra Đurović, a zatim zaključuje:

- Zvezda i Partizan moraju da počnu da dobijaju i moraju da naprave neki podvig. Ne može više da se čeka. Sad je Partizan dobio Albu i to su četiri pobede, ali su sa tim 15. na tabeli. A ovi koji su ispred još nisu ni igrali sa Albom, a svi će dobiti. Prema tome, navijači se uljuljkaju, kao bolji smo od Zvezde, jeste, ali to nije dovoljno. Delujem zabrinuto jer ovo nije dobro. Prošlo je devet utakmica.

