BILO JE PROBLEMA, ALI POŠTUJEM OBRADOVIĆA! Ataman se poklonio treneru Partizana: Sve smo brzo rešili, bila mi je čast...

Trener Panatinaikosa, Ergin Ataman, govorio je o utakmici protiv Partizana, ali i o Željku Obradoviću.

Pred utakmicu 11. kola Evrolige koja je na programu u četvrtak od 20.45 časova, turski stručnjak je otkrio da ima prijateljski odnos sa trenerom crno-belih

- Imam veliko poštovanje prema Željku kao treneru. On je najtrofejniji trener u Evropi. Takođe, poštujem ga i kao osobu. Možda ga neko vidi pored terena i pomisli kako je strog i nervozan, ali kada nije u dvorani, onda je uvek prijateljski nastrojen. Imali smo neke trenutke, naročito kada sam ja vodio Galatasaraj i Fenerbahče protiv njegovog Fenerbahčea – bili su tu veliki derbiji. Dolazilo je i do problema, ali bismo to veoma brzo rešili. Uvek sam govorio ljudima da sam naučio mnogo od Obradovića. Kada sam ja počeo da budem trener, on je već bio evropski šampion i čast mi je bila da se takmičim protiv njega. Napredovao sam kao trener zbog utakmica sa njim - rekao je Ataman za "Sport klub".

Upitan je potom i šta je to što je naučio od Obradovića.

- Kako da čltam stragegiju. On veoma dobro menja odbrane… Ponekad igra sa petoricom bekova. Ja znam da moram da budem spreman kada igram protiv njegovog tima. Sa svojim stručnim štabom stalno analiziram njegove utakmice - poručio je Ataman.

