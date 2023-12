EMOCIJE, DRAMA, PA KAPITEN - KAPITENSKI! Panter se vratio, a Partizan PRODISAO: Da li je ovo PREKRETNICA sezone za crno-bele?

Partizan je savladao Panatinaikos posle produžetka rezultatom 92:87 u meču odigranom u okviru 11. kola Evrolige, a na ovom susretu mogli smo videti sve - od emocija, preko kvalitetne košarke i drame, pa sve do epskog preokreta i kapitenskog rešavanja duela u ključnim trenucima!

Ipak, jedan detalj posebno "upada u oči" i to je definitivno povratak kapitena Kevina Pantera.

foto: Nenad Kostić

Čekao je Željko Obradović onog Pantera od prošle sezone, a on je u grču započeo ovu. Kada je delovalo da će se konačno probuditi desila se nezgodna povreda koja ga je odvojila sa terena na više od mesec dana. Koliko je Panter falio Partizanu najbolje pokazuju rezultati - crno-beli su bez njega u timu ostvarili po pet pobeda i poraza u svim takmičenjima, te su zakomplikovali situaciju kako u Evroligi, tako i u regionalnoj ABA ligi.

Neočekivani porazi, pa povratak na pravi put

Gubio je Partizan od Baskonije, Bajerna i Efesa, ali je imao i neočekivane poraze od Igokee i Cedevita Olimpije u vreme rehabilitacije kapitena, pa su mnogi navijači već počeli da strahuju kako će ovo biti neuspešna sezona. Kevin Panter se vratio i crno-beli su prodisali, savladali Panatinaikos posle epskog preokreta u poslednjoj četvrtini i dobili priliku da okrenu i čitav tok sezone!

foto: Nenad Kostić

Kapiten Partizana upisao je 13 poena, tri asistencije i dva skoka na ovom meču, ali kada se utakmica lomila - lopta je bila u njegovim rukama. Na kraju je upravo on meč i prelomio, a posle velike pobede nije mogao da sakrije radost.

- Dobro je vratiti se na parket, bio sam malo frustriran, pritiskali su me preko celog terena, nije mi se to dopalo. Rekao sam sebi da moram da ostanem strpljiv, da će lopta doći, da treba da 'čitam' i da ostanem agresivan - rekao je Panter i dodao:

- Baš lepa pobeda da budem iskren, posebno što je kod kuće. Bilo je baš dobro, imali smo dvocifren zaostatak u poslednjoj četvrtini, Bogu hvala uspeli smo da preokrenemo.

Imao je priliku Kevin Panter da reši meč i pre produžetka, Džerijan Grant mu je izbio loptu, ali kapiten crno-belih nije gubio smirenost.

- Nisam bio frustriran, dešava se. Nisam gubio samopouzdanje, radim naporno, treniram, bio sam u takvim momentima. Ako ja izgubim to, kao lider tima, ne sme to da se desi, ne smem da izgubim smirenost u haosu - istakao je on.

Čak naprotiv, Panter je zablistao i u produžetku, a njegova asistencija Zeku Ledeju bila je "tačka na i".

- Četiri godine se poznajemo, znamo se dugo, napao sam, znao sam gde da bacim loptu. Čestitao sam mu - otkrio je Panter posle meča.

Veče emocija

Prvi utisci posle pobede Partizana protiv Panatinaikosa definitivno su vezani za Kevina Pantera i njegov povratak u tim, kao i nestvaran preokret u poslednjoj četvrtini, ali daleko od toga da je to jedino što smo videli.

Bilo je ovo veče puno emocija u kom smo mogli da vidimo povratak Matijasa Lesora u Beograd i spektakularan doček koji su mu priredili Grobari.

1 / 10 Foto: Nenad Kostić

Ljubav francuskog centra i navijača Partizana definitivno je večna, a to je dokazala i utakmica u Štark Areni.

Pored Matijasa Lesora, u hali je bila i njegova porodica - supruga i sin, a naslednik centra Panatinaikosa nosio je patike ukrašene grbom Partizana.

foto: Nenad Kostić

Dakle, kada se sve sabere i oduzme, Partizanu bi noć puna emocija, povratak Kevina Pantera, epski preokret i velika pobeda mogli da naprave prekretnicu sezone i krene ka uspesima na koje su se navijači sada već navikli.

Kurir sport / Ž.S.

BONUS VIDEO:

00:08 Lesorovi stigli u Arenu