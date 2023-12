TRUDNOĆU SKRIVALI DEVET MESECI: Ovo je lepotica koja je rodila Dončiću NASLEDNICU! Imao je 12 godina kada je sreo ŽENU SVOG ŽIVOTA

Reprezentativac Slovenije i najbolji igrač Dalas Maveriksa Luka Dončić postao je otac.

Njegova dugogodišnja izabranica Anamarija Goltes 30. novembra na svet je donela preslatku devojčicu Gabrielu.

Vest je odjeknula kao bomba, pošto je Luka uspešno devet meseci skrivao od javnosti informaciju da je Anamarija u drugom stanju.

Ko je Anamarija Goltes?

Godinama unazad Luka je jedan od najboljih košarkaša na planeti, a za to dobrim delom može da zahvali prelepoj Slovenki.

Mnogi vrhunski sportisti neretko ističu da je za uspešnu, dugotrajnu karijeru neophodan stabilan i sređen privatni život, a Luka je to dobio pored zanosne Anamarije sa kojom je u idiličnoj vezi punih sedam godina.

foto: Instagram

O Dončiću, jednoj od najvećih NBA zvezda se sve zna, a evo ko je Anamarija...

Atraktivna plavuša u mladosti se bavila kikboksom i plesom, a radila je i kao fitnes instruktorka i bavila se modelingom. Završila je ekonomiju u Ljubljani i nedugo posle toga postala je model i bila je na naslovnim stranama nekih od najpoznatijih svetskih časopisa. Zanimljivo, kada je imala 15 godina izabrana je za najlepšu tinejdžerku Slovenije.

foto: Instagram

Verovali ili ne, ljubav svog života Luka je prvi put sreo kada je imao samo 12 godina. Njihove porodice upoznale su se i družile u Hrvatskoj na letovanju, a vezu su započeli nekoliko godina kasnije.

"Luka me je osvojio mladalačkom i razigranom energijom. Za mene je u to vreme to bilo nešto novo, sveže... Kad smo se upoznali imala sam 12 ili 13 godina, bio je manji od mene, pa mogu reći da mi visina i mišićavo telo nisu toliko bitni. Luka je jednostavno zanimljiva osoba i još uvek ima sve to što me je još tada privuklo kod njega", izjavila je svojevremeno Anamarija.

Zbog veze sa jednim od najboljih košarkaša sveta stekla je veliku popularnost na društvenim mrežama, pa sada na svom Instagram nalogu ima gotovo 200.000 pratilaca.

Kurir sport/J.M.

