SFEROPULOS GOVORIO O TOPIĆU: Postoji dosta razgovora, on je jako talentovan...

Košarkaši Crvene zvezde savladali su Megu u utakmici 11. kola ABA lige rezultatom 88:98

Zvezda se pošteno namučila u ovom meču a strateg crveno-belih Janis Sferopulos izneoi je svoje utiske posle meča.

"Želim da čestitam svojim igračima na pobedi. Ovo je važna pobeda za nas, znamo da je Mega talentovan tim. Mladi su i puni entuzijazma. Ako ne dođete spremni da odigrate čvrstu utakmicu, možete vrlo lako da izgubite. Ovo je važna pobeda za nas i mislim da smo odigrali dobar deo meča, osim početka prvog i drugog poluvremena, onako kako bismo voleli. Na kraju, pokazali smo karakter, odigrali dobru odbranu u poslednjoj četvrtini. I odigrali smo dobru odbranu i napad i postigli 30 poena. Nije bilo lako, jer smo došli iz duple nedelje u Evroligi. I zbog toga je ova pobeda toliko važna", istakao je Sferopulos.

Upitan je i za sjajnog Nikolu Topića koji igra na pozajmici u Megi.

Postoji dosta razgovora o Topiću. On je jako talentovan. Došao sam kada je on već bio u Megi. Tako da da, on igra jako dobro", rekao je Sferopulos.

Zašto nije bilo Šabaza?

"Šabaz je imao spazam. Nisam želeo da rizikujem njegova leđa večeras. Želimo da ga sačuvamo za naredne mečeve", zaključio je trener Zvezde.

Kurir sport