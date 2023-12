"STRANCI BI MOGLI DA PROMENE ODNOS PREMA IGRI" Čuveni trener ŽESTOKO OPLEO: "Mali Topić je bolji od plejade preplaćenih igrača"

Iako su pre sezone klubovi iz ABA lige doveli brojne strance i izdvojili nikad veći novac za pojačanja, sigurno nisi očekivali ovako užasan start takmičenja u Evropi. Kažemo užasan, jer klubovi iz ABA imaju, svi osim Partizana, imaju skor 8-36 računajući sve mečeve od početka sezone. Crno-beli su jedini na pozitivnom učinku, a Crvena zvezda, Cedevita Olimpija, Budućnost i Igokea ne mogu da se pohvale dobrim rezultatima u Evroligi, Evrokupu i FIBA Ligi šampiona.

U analizi ove situacije pozvali smo Dragana Gagija Nikolića da nam sa stručne strane prokomontariše i objasni šta se to zapravo događa sa klubovima sa ovih prostora ove sezone.

- Ono što je najgore to su vodeći klubovi u ABA ligi, to treba napomenuti. Dva od tih pet klubova vode stranci i to jako ozbiljni treneri sa ozbiljnim imenima. Zvezdu vodi Sferopulos, a Cedevitu Pjaniđani. Kada se pogleda Zvezda koja je dovela najveći broj stranaca, samo se Bolomboj dobro pokazao, ostali i nisu baš na nivou koji se od njih očekuje. Jago nije ni bleda senka onog igrača sa Svetskog prvenstva, Tobi i Nejpir takođe, Gedraitis ne može ništa da pogodi. Jeste Zvezda imala teži raspored, promenu trenera i mučili su se, ali od njih očekujem da se sa lakšim rasporedom i uklapanjem igrača uključe u borbu za plej-in, vrlo je moguće i da u skorije vreme tu dođe do promene igrača. Kada je reč o Cedeviti, meni deluje da su se oni u Evropi predali i u potpunosti fokusirali na ABA ligu, nemam drugo objašnenje, jer su odigrali fantastične mečeve protiv Partizana i Budućnosti u Podgorici - počinje priču za Kurir sadašnji trener Sutjeske.

Mnogo se priča o broju stranaca i u "večitim" rivalima, ali i generalno u ABA ligi i da li je toliko stranaca stvarno neophodno, Nikolić smatra da toliko stranaca nije neophodno i da igrači sa ovih prostora imaju i veći kvalitet u odnosu na njih.

- Bez obzira što su ti stranci nesporno kvalitetni igrači, mislim da bi morali malo da promene odnos, jer ne dolaze bilo gde. Ovi prostori imaju veliku košarkašku istoriju, Srbija je zemlja vicešampiona sveta, Slovenija je na Mundobasketu pokradena, Crna Gora je imala dobar rezultat. Zvezda i Partizan igraju Evroligu, ne znam koji grad u Evropi još to ima, Atina možda. Slike pune Arene obilaze svet, dva puta u pet godina smo dobili organizaciju F4. Evo pogledajte igrače sa ovih prostora, Blažič i Prepelič su Cedeviti doneli trijumf nad Partizanom, Božić je MVP ABA lige, Drežnjak je takođe u toj konkurenciji trenutno, Lazić je još uvek najbolji defanzivac lige, mali Topić ima bolji učinak nego plejada preplaćenih stranaca. Dakle, ne dolaze oni bilo gde. Mislim da bi Topić već sad mogao bez problema da igra u Zvezdi. Sigurno bi bio na nivou, pa i da se malo istrpi, tako su se pravili igrači u Jugoslaviji - ističe 51-godišnji stručnjak.

Sve češće se u javnosti provači priča da su Zvezda i Partizan toliko igrački, organizaciono i po budžetu prerasli ABA ligu i da regionalna liga baš i nema smisla kada jedni i drugi pobeđuju ostale sa prosečno 30 poena razlike. Popularni Gagi kaže da i on sam deli to mišljenje i da bi bila senzacija da "večite" ne vidimo u finalu ABA lige.

- Kad sam bio trener MZT-a prošle sezone i sam sam osetio njihovu snagu i to sam i pričao nekoliko puta. Mislim da bi oni trebalo da igraju neku svoju ligu, jer su toliko jači od ostalih da je to neuporedivo. Za mene bi bila velika senzacija da se Zvezda i Partizan ne nađu u finalu ABA lige - zaključuje prošlogodišnji trener MZT-a.

