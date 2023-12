"NADAM SE DA MOŽEMO DA NAUČIMO LEKCIJU" Jokić zna uzroke poraza - o promašenom šutu nije pričao, priznao da ovo NIJE OČEKIVAO!

Košarkaši Denvera su u noći za nama izgubili od Oklahome u veoma dramatičnoj završnici. Nagetsi su izgubili rezultatom 118:117.

Vasilije Micić nije ulazio u igru, a Aleksej Pokuševski nije bio ni na klupi za Oklahomu koja je u poslednjim sekundama preko Šaja Gildžus-Aleksandera došla do pobede.

"Imali smo nekoliko grešaka, loših dodavanja. Koliko je do nas, toliko i do njihove dobre odbrane na lopti. Takva je igra. Ne možete da predvidite stvari na terenu, takve stvari se dešavaju. Nadam se da možemo da naučimo lekciju", rekao je Jokić posle meča i dodao:

"Nije trebalo da bude tesna utakmica. Imali smo plus osam na tri minuta do kraja. Obično to završavamo. Oni su napadali koš i prodirali u reket. Lako su postizali poene, a mi nismo".

Nikola Jokić je utakmicu završio sa 24 poena, 12 asistencija, šest skokova i dve ukradene lopte. Iz igre je pogodio osam od 15 šuteva, uključujući jednu trojku iz dva pokušaja, a za 37 minuta koliko je proveo u igri, Nagetsi su postigli devet poena manje od rivala.

Kurir sport

Bonus video:

00:18 Nikola Jokić stigao na žurku