"VIDEO SAM I ČUO ŠTA SE TAMO DOGODILO" Snažna izjava Doužera pred okršaj sa Realom: Spreman sam da uđem u RAT!

Partizanov Amerikanac Pi Džej Doužer prokomentarisao je trijumf crno-belih u Valensiji i izneo svoja očekivanja pred teško gostovanje protiv Reala u Madridu.

Partizan je u 15. kolu Evrolige savladao Valensiju rezultatom 72:67 i tako zabeležio peti vezani trijumf u elitnom takmičenju, a novi igrač crno-beli pružio je još jednu dobru partiju.

"Ovo je definitivno bila drugačija utakmica u odnosu na one na koje smo navikli. Teško na oba kraja parketa, ali bilo je zabavno igrati i pobediti u takvoj utakmici. Uvek mogu bolje, bez obzira na sve. Imam još prostora za napredak, što me posebno raduje. Držali smo se našeg plana i da odigramo nekoliko odličnih odbrana. U napadu smo to kasnije realizovali i tako ostvarili pobedu", rekao je Doužer.

Već u četvrtak crno-bele očekuje najteže moguće gostovanje - utakmica protiv aktuelnog šampiona i lidera na tabeli, Real Madrida. Biće to prvi međusobni meč dva tima nakon neverovatne plej-of serije, kada su Madriđani nakon incidenta u drugom meču preokrenuli 0:2 i otišli na Fajnal for u Kaunas.

"Video sam i čuo šta se sve dogodilo tamo. Raduje me taj duel i spreman sam da uđem u ‘rat’ zajedno sa saigračima i pokušamo da dođemo do pobede", poručio je Doužer.

foto: @starsport

Kurir sport/BasketballSphere

