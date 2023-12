OSTOJA MIJALOVIĆ: Godina iza nas je bila uspešna! Verujte u Partizan i ne sudite na polusezoni VIDEO

Košarkaški klub Partizan promovisao je kalendar za 2024. godinu.

Prvi čovek crno-belih Ostoja Mijailović sumirao je godinu iza nas.

"Sa ovoga mesta se obraćam sedmi put, dakle sedam godina sam na čelu kluba, to je pitanje časti, a ne nečega drugoga. Kad pogledam šta smo prošli za taj period, od ponora do najvećih visina i velike organizacije koja je ostavila veliki trag prošle sezone, plače mi se. To je godina u kojoj smo završili takmičenje u Evroligi sa uspešnim rezultatom, jednom velikom organizacijom, gde smo više od pola miliona ljudi dočekali u Evropi, a imali 397 miliona pregleda imali na raznim mrežama Evrolige. Osvojili smo ABA ligu nakon osam sezona i osam sezona verovanja crno-belih navijača. Hvala im od srca što su verovali da ćemo doći tamo gde pripadamo, a to je da budemo prvi u Jadranu i među najboljima u Evropi. Hvala prošloj generaciji na prošloj sezoni, celom stručnom štabu, ljudima iz kluba koji su radili da organizacija bude velika, sponzorima koji su uložili puno novca i navijačima koji su kupovali karte.", rekao je Mijailović.

Mijailović je poželeo sreću sportskom sektoru u nastavku sezone.

"Sezona je počelo uspešno u Evroligi, u ABA ligi smo imali neke poraze, a sve vas molim da verujete u Partizan i ove momke, nemojte da sudite na polusezoni, račune svodimo na kraju sezone. Srećni praznici, da više bodrimo i volimo naš Partizan! Živi bili", dodao je Mijailović.

