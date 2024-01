IGRAČI U EVROPI SU PREPUŠTENI SEBI! Rajaković otkrio razliku između NBA i košarke na Starom kontinentu, pa ZAGMEO: Jokić je MVP!

U prvom delu novogodišnjeg intervjua za Kurir, Darko Rajaković pričao je o tome kako je dobio šansu da postane prvi trener jedne NBA ekipe. Drugi deo priče sa trenerom Toronta donosi vam odgovore na mnoga zanimljiva pitanja.

Često naglašavate da su NBA i evropska košarka, bezmalo dva sporta. Mogu li se u budućnosti usaglasiti bar kada su pravila igre u pitanju?

- Odavde iz Kanade mi se čini da Evroliga prvenstveno jako dobro funkcioniše. Ne zaboravite da smo ranije imali dva kanala, pa si umesto vesti gledao košarku. Danas ih je na stotine i ljudi hoće košarkašku utakmicu, koja će im pružiti doživljaj na terenu i van njega. To je ovo što sada pružaju Partizan i Zvezda igrama u Areni. Nešto unikatno, izlazak i ugođaj. Da, ja smatram da je razlika između NBA i evropske košarke ogromna. Košarka je jedan od retkih timskih sportova gde na globalnom nivou postoje razlike u pravilima i u odnosu na recimo, fudbal, gde u svakom delu sveta jasno znate kada je gol, koliko igrača ima ekipa, koliko utakmica traje.

A šta je sa igračima?

- E sad kada ste u Srbiji i gledate naše mlade igrače na nekom meču, imate utisak da od 24 u oba tima, njih pet šest može da igra u NBA. Kada dođete u Ameriku i pratite to iz prvog reda ili direktno sa terena shvatite da je potpuno drugačije. Slično iskustvo mome imao je sadašnji trener Crvene zvezde Janis Sferopulos koji je došao da prati treninge Oklahome, gde sam tada radio. Posle treninga stao je sa strane i rekao: “Sad mi je sve jasno!” Kada sam ga pitao na šta misli rekao je, da je gledajući evropske igrače mislio da su atletski na nivou pet u odnosu na NBA, a posle našeg treninga shvata da su oni u Evropi možda nivo dva. Uostalom, tako nešto je rekao i Nikola Jokić kada je došao na prvi trening u Denveru.

Sa druge strane trener Denvera Majk Meloun je nedavno komentarišući naše 3x3 uspehe rekao da se Amerika u mlađim kategorijama igra, dok nas ovde uče kako se igra košarka?

- Da. Kod nas decu od 12,13 godina treniraju profesionalci, kojima je to primarno. U Americi srednjoškolce uči profesor matematike ili istorije, koji želi da ima dodatnu platu, pa jedne godine trenira košarkaški, druge odbojkaški, a treće fudbalski tim.

foto: KSS, Printscreen

- Igrači su ovde mnogo više prepušteni sebi nego što je to slučaj u našoj sredini ili Evropi, gde se po meni kao tri glavne regije izdvajaju Srbija, Litvanija i Španija koja poslednjih možda i više od 10 godina ima ubedljivo najbolji sistem rada sa mladima. Da ne zaboravim Francusku, čiji su košarkaši vrhunske atlete. Iz Srbije u Evropu i NBA odlaze dobri igrači, naše podneblje je nepresušan izvor talenata. Reprezentacija je odradila fantastičan posao na čelu sa Karijem Pešićem osvojivši srebrnu medalju na Svetskom prvenstvu, imali su odličnu timsku atmosferu i hemiju i svi ti momci koji su bili u Manili su dali sve od sebe da naprave što bolji rezultat i predstavljaju zemlju. Njihovo zajedništvo se se isplatilo mislim da će se dobar kontinuitet nastaviti, Olimpijske igre su odlična prilika za sledeći korak kada su rezultat i razvoj u pitanju.

foto: Dado Đilas

I Vi ste bili deo našeg nacionalnog tima?

- Imao sam čast i privilegiju da radim u reprezentaciji Srbije, kada je selektor bio Aleksandar Đorđević, mogu da kažem da to leto i Svetsko prvenstvo u Kini 2019. kruna moje karijere. Rezultat jeste izostao, ali iskreno čast da budem deo reprezentacije i predstavljam svoju zemlju, je najveći ponos koji sam ikada doživeo. Nažalost nismo uspeli da donesemo medalju. Imali smo skoro 18 pobeda i dva poraza, ali ta dva poraza su došla kada ne treba. Ipak, sve to je mene učinilo boljim trenerom i čovekom, velika je škola.

Kad pominjemo reprezentaciju, jeste li vratili dug i platili večeru šampionu sveta iz Manile i Vašem igraču u Torontu, Nemcu Denisu Šrudereu?

- Dobro ste me podsetili na tu opkladu. Nismo još stigli da odemo na večeru, mnogo je obaveza, ali on je jedan divan momak koji će siguran sam nastaviti da se razvija i verujem da ćemo zajedno doživeti mnogo toga lepog i napraviti nešto veliko u Torontu. I on meni treba da plati jednu večeru, jer su naši juniori na putu do evropskog zlata u Nišu pobedili Nemce. U svakom slučaju, bolje je da idemo dva puta nego da se prašta dug (smeh).

foto: Profimedia

Priča u Torontu se lepo razvija, kakvi su ciljevi?

- Ljudi sa kojima radim su u fantastični profesionalci i Toronto važi za jednu od najboljih organizacija u NBA. Imamo ogromnu podršku navijača jer u Kanadi i Torontu nema ničega osim košarke, tako da ne predstavljamo samo grad nego i zemlju. Stub tima Skoti Barns je samo 22 godine star i mislim da je 27, 28 godina njegovog života period kada može najviše da pruži i kada je trenutak da se napadnu najviši dometi Da li to može da se dogodi ranije, videćemo. Svakako nam je cilj da dok smo svi tu još neki prsten završi u Kanadi.

Kad se pomene NBA prsten neizostavno je pitanje, može li Nikola Jokić da ga zadrži u Denveru?

- Nikola Jokić je najbolji igrač u NBA, dvostruki uzastopni MVP koji ove sezonu igra fantastično. Jednostavno njegova košarkaška inteligencija, talenat i sposobnost razumevanja igre su neverovatni i saglasan sam da je upravo on promenio neka razmišljanja kada je košarka u pitanju. Denver je kadar da odbrani prsten, ali nekoliko timova kao Lejkersi, Milvoki, Boston Filadelfija, Finiks, su napravljeni da sada napadnu tron. Mnogo toga mora da se složi kada počne plej – of.

foto: USA TODAY Sports / ddp USA / Profimedia

Novogodišnja želja Da budemo bolji nego 2023. Vreme je praznika, imate li poruku za čitaoce Kurira? - Svim sunarodnicima i ljudima u Srbiji želim srećnu Novu godinu i dolazeće Božićne praznike, mnogo sreće, zdravlja i ljubavi. Da u sledećoj godini svi budemo bolji nego što smo bili u prethodnoj.

Napomena: Zabranjeno preuzimanje delova teksta bez pisane dozvole autora i uredništva Kurira.

BONUS VIDEO:

00:18 Nikola Jokić stigao na žurku