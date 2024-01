"IGRAJU SE SA ŽIVCIMA SVIH NAVIJAČA" Bivši košarkaš BRUTALNO OPLEO po Zvezdi: Sve je PALO U VODU, Sferopulos je to radio u OČAJU!

Bivši košarkaš Crvene zvezde Milutin Aleksić analizirao je šokantan poraz crveno-belih od verovatno najgoreg tima u Evroligi.

Nakon trijumfa nad Fenerbahčeom u gostima i Partizanom u večitom derbiju, Zvezda je priredila neprijatno iznenađenje svojim navijačima na verovatno najlakšem gostovanju u Evroligi.

Crveno-beli su doživeli bolan poraz od Asvela (100:91) i tako značajno umanjili šanse da se ove sezone nađu u plej-ofu elitnog takmičenja.

Bivši igrač Zvezde, a sada stručni konsultant na "Sport klubu", Milutin Aleksić nije štedeo voljeni klub nakon sramne partije u predgrađu Liona.

"Ekipe koje pretenduju na visok plasman ne smeju sebi ovo da dozvole. Naravno da razumemo da je derbi odneo veliku količinu energije, međutim imam utisak da svim navijačima Zvezde i ljubiteljima tog kluba je baš teško pao ovaj poraz. Stiče se utisak da sve što je dobro urađeno, palo je u vodu!", kazao je utučeni Aleksić koji je istakao da je mnogo faktora uticalo da dođe do ovakvog poraza u Lionu", kaže Aleksić i dodaje:

"Jago je energetski bio dobar kao i uvek, ali ima momente da ne stane na loptu kad treba. Vidi se da igra Evroligu prvi put i da mu treba malo još iskustva, da prepozna kada treba da doda gas, a kada da povuče ručnu. Ne mogu njemu da zamerim za poraz, više faktora je uticalo. Pre svega, ukupna slika i izgled igrača, nije bilo energije kao protiv Partizana i Fenera, igrači deluju baš iscrpljeno i ja sam imao utisak da je Cedevita bila opomena, ali nije. Ne znam da li je to sada sindrom, ali Zvezda nema kontinuitet i igra se sa živcima svih navijača. Ta očekivanja koja se naslute posle dobrog perioda, ako uopšte možemo da kažemo za dve dobre utakmice, odmah sve padne u vodu", naglasio je Aleksić.

Ne krije da su ga iznenadile i neke odluke trenera Janisa Sferopulosa.

"Zvezda je igrala improvizovanu odbranu koju nije cele sezone", zapazio je Aleksić i dodao: "Treneri koji obično tokom sezone ne igraju odbrane ovog tipa, to urade u očaju. Mislim da je očaj naterao Sferopulosa da to odradi, a iskreno uopšte mi se ne sviđa ta zona 1-3-1, gde ostavljaju dosta prostora igračima poput Kaudija da postignu poene. Meni je to delovalo dosta neuigrano. Razumem da se pođe sa tim, pa da se pređe na čovek na čoveka, ali je improvizacija i nije dalo nikakvo rešenje".

Zbog svega viđenog, Aleksić ne veruje da Zvezda može da se oporavi i napravi značajan pomak već sutra u Milanu protiv Olimpije, pošto je problem u samopouzdanju i snazi, a ne sreći. Redom je iskritikovao nekoliko igrača i dodao da je bilo "amaterskih grešaka", a podigao je ton i rekao da meč ne može da se dobije kada se primi 100 poena.

"Dejan Davidovac mora da pronađe bolje šuteve, da ne daje loptu Laziću kada je sam, neophodan je Zvezdi i mora da se vrati o da vrati samopouzdanje. Znamo kakav je mangup na terenu. Hanga ima jednu osobinu koju moram da kažem. Uvek posle fenomenalnog poteza napravi nepromišljen. Povuče ga osećaj i to je za jednog iskusnog igrača nešto što se ponavlja iz meča u meč. Sve te sitnice utiču da Zvezda ne izgleda dobro, to se već ponavlja, a Asvel je jedno od najlakših gostovanja", zaključio je Aleksić.

