MIŠKO RAŽNATOVIĆ OTKRIO: Za Avramovića se raspituju NBA klubovi!

Košarkaški agent Miško Ražnatović naglasio je da za pleja Partizana Aleksu Avramovića ima raznih ponuda.

Avramović je odigrao sjajno na Mundobasketu, gde je svojim partijama pomogao reprezentaciji Srbije da dođe do velikog uspeha i osvajanja srebrne medalje.

"Sećam se dana kada je prešao u Radnički jer je u tom trenutku to bilo jako bitno za mene. Bio je izuzetan momak. Aleksa Avramović je najbolji igrač iz Čačka koga sam zastupao jer je mnogo uradio minule godine,dostigao je kvalitet, čak sam iz NBA dobio dosta pitanja o Aleksi. Ipak, suština je što je drag i simpatičan momak sa kojim imam odličnu komunikaciju. Iz KLS – a je teško otići u Italiju, sa njim sam to uspeo i stvarno sam se lepo osećao posle Aleksinog prelaska u Vareze. Nismo baš sanjali, ali ostvarilo se da osvoji srebro na Mundijalu, da u džep stavi najboljeg beka NBA lige… Video sam i doček posle SP u Čačku, niko nije imao takav doček, čak sam bio i ljubomoran na njega, ha, ha, ha, zaslužio je to Aleksa", rekao je Ražnatović za "Kablarnet".

foto: Stefan Stojanović/ Mondo

Vlasnik agencije Beobasket dodaje da je zabrinut za budućnost srpske košarke.

"Malo sam zabrinut. Ima talenata, ali nema puno klubova gde mogu da dobiju minute i pravo na grešku. Bez toga se teško napreduje, a vidite, moguće je. Mega je nikad mlađa, a ima skor 8:7, igra lepu košarku, svaka utakmica donosi veliki broj poena, preko 90 i svi uživaju. Na ovom nivou je moguće, na nivou Zvezde i Partizana nije. Tu se pre svega očekuje rezultat", smatra Ražnatović.

(Kurir sport/Kablarnet)