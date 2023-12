GROBARE TRENUTNO SAMO OVO ZANIMA! Ostoja Mijailović otkrio kada se Avramović VRAĆA NA PARKET - vesti uopšte NISU LOŠE!

Plejmejker Partizana i reprezentativac Srbije Aleksa Avramović baš nema sreće sa povredama.

Momak koji je svojom borbenošću, karakterom, ponašanjem na terenu i van njega osvojio srca čitave nacije nedavno je doživeo još jedan neverovatan peh u karijeri.

Na utakmici protiv Milana zadobio je prelom skočnog zgloba, zbog čega Željko Obradović već neko vreme ne može da računa na njega.

Sada je o njemu govorio i prvi čovek KK Partizan, Ostoja Mijailović, koji je gostovano u emisiji "Kec na 11".

- Aleksa je, pre svega divan momak, još jedan Čačanin. On je neposredan momak, ima svoj način rada i funkcionisanja. Ako znate sa njim, izvućićtete maksimum, kao što je Partizan izvukao. Sa druge strane, niko ne može da utiče na povrede. Ono što mu se desilo, da igra sa slomljenim nosem, pa onda polomi nogu, na to niko ne može da utiče. U interesu Aleksinog zdravlja, i Aleksine porodice, i Partizana, i srpske javnosti, jer je on sada značajan faktor na sportskoj sceni, je jda se oporavi i da ubuduće ima više sreće sa tim povredama. On je neke povrede zadobio usled udaraca, a neke, usred prevelike želje da klubu, odnosno Partizanu,. da i vrati navijačima. Tako, ulazi u povrede i rizikuje lično zdravlje.

foto: Starsport

Predsednik crno-belih je otkrio kada bi Aleksa moga da počne ponovo da trenira.

- Mislim da bi trebalo da počne za Novu godinu da trenira, što je jako važno za klub - istakao je Mijailović.

Kurir sport

Bonus video:

02:34 Aleksa Avramović posle pobede nad Zvezdom