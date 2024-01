"NOVAC ZA PANTERA NIJE STIGAO IZ BUDŽETA KLUBA" Željko Obradović sve OTKRIO: "Video sam koliko ti ljudi VOLE Partizan"

Trener Partizana, Željko Obradović, otkrio je na koji način su crno-beli uspeli da zadrže kapitena, Kevina Pantera, u svojim redovima.

U razgovoru za turski "S plus", Obradović je istakao kako novac za Pantera nije stigao iz budžeta kluba.

- Ovog leta su mnogi klubovi želeli da u svoje reodve dovedu Kevina Pantera. Klub je to brzo shvatio. Ljudi iz Partizana su prepoznali trenutak, odnosno da će pomoći timu tako što ga zadržati. To mi je pokazalo koliko članovi uprave Partizana vole klub - rekao je Obradović, pa dodao:

- Ne pričamo o normalnom budžetu. To sa Panterom je bio poseban slučaj, ljudi iz kluba su želeli da pomognu. Dakle, novac za Pantera nije došao iz budžeta kluba i to je nešto što me je veoma obradovalo. Video sam da ti ljudi iz uprave vole Partizan koliko i ja.

