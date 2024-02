OBRADOVIĆ PRED MEČ SA VIRTUSOM: "Probaćemo da odigramo na boljem nivou nego što je to bilo protiv Monaka"

Večeras je na programu duel bolonjskih i beogradskih crno-belih. U okviru 25. kola Evrolige, Partizan će od 20.30 igrati na gostujućem terenu protiv Virtusa.

Prvi ovosezonski duel sutrašnjih rivala, pripao je Virtusu koji je u smiraj 2023. savladao Partizan u Štark areni.

Uoči večerašnje utakmice, trener Partizana Željko Obradović je izjavio:

"Probaćemo da odigramo na boljem nivou nego što je to bilo protiv Monaka. Pre svega mislim na zagrađivanje koša, jer je Monako dao veliki broj koševa posle ofanzivnih skokova, odnos osvojenih lopti bio je katastrofalan. Na ovom nivou Evrolige, kada vam protivnik uzme 20 lopti više, onda bi to prevedeno na košarkaški jezik trebalo da znači da je lako dobijena utakmica, što je i bilo. Na taj veliki i ogroman broj poseda koji su oni imali više od nas, razlika je bila još i pristojna. To su neke stvari na koje moramo da utičemo, uz veliki respekt prema Virtusu koji igra veoma dobro i odigrao je vrlo dobru utakmicu u Beogradu gde su nas pobedili“, rekao je Obradović.

Pi-Džej Doužer je rekao:

"Srećan sam jer sam u prilici da budem na terenu sa svojim saigračima. Očekujem da pokažemo reakciju, gledali smo danas video, imali noćas trening i očekujem da sutra odigramo dobro", naglasio je Doužer.

Kurir sport