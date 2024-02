IZ GRČKE STIŽU ŠOKANTNE VESTI! Žarko Paspalj završio u bolnici - slavni košarkaš morao na operaciju srca?!

Slavni košarkaš Žarko Paspalj podvrgnut je operaciji srca, saopštili su grčki mediji.

Lošu informaciju plasirao je portal Gazeta (gazzetta.gr), pošto je bivši as Partizana trebalo da bude gost na njegovoj godišnjoj svečanosti, ali je juče hospitalizovan zbog aritmije.

foto: Zorana Jevtić

Kako navode, Paspalj je danas operisan i sve je prošlo u najboljem redu...

Slavni as će neko vreme provesti na intenzivnoj nezi iz predostrožnosti i ono što je najvažnije, van životne opasnosti je.

- Žarko Paspalj bi dobio veliki aplauz sportske i ne samo sportske javnosti večeras na glamuroznom događaju "Gazeta nagrada", ali nekada se životni planovi promene u momentu. Ovaj 58-godišnjak koji je ponudio mnogo sjajnih momenata grčkoj publici kao igrač Olimpiajkosa, Panatinaikosa, Panionisa i Arisa je morao da bude hospitalizovan u kardiološkoj klinici u Beogradu u subotu gde je imao operaciju. On nije u opasnosti i zbog predostrožnosti ostaje u intenzivnoj nezi - piše u tekstu grčkog medija.

Trofejni reprezentativac je nedavno u emisiji "Ordinacija" pričao o svojim zdravstvenim problemima i tom prilikom otkrio kako je preživeo dva infarkta i moždani udar.

Prvi infarkt doživeo je u svojoj 35. godini, dok se još uvek aktivno bavio sportom.

"Meni se to desilo na sportu i generalno, meni se uvek i dešavalo na sportu, šta god to značilo, sport, može da bude i fudbal, tako smo i počeli, tako smo završili na kraju. Osetiš ipak nešto što nije uobičajeno, znači krene grebanje po, recimo, grudima, neke neprijatne nelagodnosti, neko znojenje, mimo sportskog, teško je to prepoznati i onako, što bih ja rekao, mala snaga, ali nije uobičajena mala snaga, nije umor, nego nešto potpuno drugačije. E sad, kako čovek to da prepozna, ja, svakako, nisam", priseća se u razgovoru za "RTS" slavni as.

foto: ABA liga

Paspalj je dres Partizana nosio od 1986. do 1989. godine, a zatim i u sezoni 1990-1991.

Sa Partizanom je bio jednom šampion i jednom osvajač kupa države, takođe i osvajač Fiba kupa, dok je sa Olimpijakosom dva puta bio prvak Grčke i dva puta osvajao kup Grčke.

Kurir sport