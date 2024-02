PASPALJ PRVI PUT U JAVNOSTI POSLE ŽIVOTNE DRAME! Ova fotografija je obradovala celu Srbiju - evo šta sad radi legendarni košarkaš!

Čitava Srbija ostala je zabrinuta nakon što je odjeknula vest da je proslavljeni košarkaš Žarko Paspalj operisan.

Zbog srčanih smetnji, slavnom asu je urađena ablacija srca, ali na svu sreću njegovo stanje je stabilno a intervencija je prošla u najboljem mogućem redu.

Podsetimo, nekadašnji as Partizana trebalo je da bude gost na jednoj ceremoniji u Grčkoj, ali je hospitalizovan zbog aritmije.

Nakon drame, Paspalj se nije oglašavao niti pojavljivao u javnosti, a danas je na svom Tviter nalogu Aco Petrović objavio fotografiju sa čuvenim košarkašem.

- Iako nas je Paljo bio zabrinuo, spremni smo za treći podcast ABA Talks - napisao je Petrović.

Iako nas je Paljo bio zabrinuo, spremni smo za treći podcast ABA Talks💪 Stay tuned🏀 pic.twitter.com/bJjK6XpkSM — Aleksandar Petrović (@petrov_aco) February 23, 2024

Trofejni reprezentativac je nedavno u emisiji "Ordinacija" pričao o svojim zdravstvenim problemima i tom prilikom otkrio kako je preživeo dva infarkta i moždani udar.

Prvi infarkt doživeo je u svojoj 35. godini, dok se još uvek aktivno bavio sportom.

"Meni se to desilo na sportu i generalno, meni se uvek i dešavalo na sportu, šta god to značilo, sport, može da bude i fudbal, tako smo i počeli, tako smo završili na kraju. Osetiš ipak nešto što nije uobičajeno, znači krene grebanje po, recimo, grudima, neke neprijatne nelagodnosti, neko znojenje, mimo sportskog, teško je to prepoznati i onako, što bih ja rekao, mala snaga, ali nije uobičajena mala snaga, nije umor, nego nešto potpuno drugačije. E sad, kako čovek to da prepozna, ja, svakako, nisam", priseća se u razgovoru za "RTS" slavni as.

