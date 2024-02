UŽIVO! ZVEZDA - FMP: Crveno-beli kreću u ODBRANU Žućkove levice!

CRVENA ZVEZDA - FMP

TOK MEČA:

Prva četvrtina:

1. minut - Utakmica je počela.

- Uoči početka meča intonirana je nacionalna himna Srbije "Bože pravde".

Košarkaši Crvene zvezde igraju protiv FMP-a utakmicu četvrtfinala Kupa Radivoja Koraća u Nišu.

Zvezda je branilac trofeja i trostruki uzastopni osvajač Kupa Srbije.

Ipak trener crveno-belih Janis Sferopulos oprezan je pred ovaj meč.

"Putujemo u Niš na nacionalni Kup, ali za nas je najvažnija prva utakmica protiv FMP-a. Fokusiramo se samo na tu utakmicu. To je turnir, ali to je nokaut turnir i to dobro znamo. Ako niste spremni da igrate utakmicu po utakmicu, onda će možda doći do iznenađenja, a mi ne želimo da se to desi. Zato se fokusiramo samo na prvu utakmicu protiv FMP. To je tim koji je nedavno promenio trenera. Igraju brže, igraju sa većim entuzijazmom nego ranije, a mi moramo da budemo veoma koncentrisani protiv njih i da igramo našu igru. Doveli smo tri igrača iz našeg juniorskog tima. Uvek volim da radim sa mladim igračima, gledao njihovu utakmicu i gledao sam neke treninge. Za mene je važno da uvek postoji dobra konekcija sa mlađim timovima, a sigurno je da će nam trebati mlada krv za pehar, ali i za nastavak sezone”, objasnio je Sferopulos.

Pobednik ovog meča u polufnalu će se se sastati sa Čakom 94 koji je u prvom četvrtfinalnom meču iznenadio gradskog rivala Borac.

Meč u niškom "Čairu" počinje u 21 čas.

