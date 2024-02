ISTORIJSKI USPEH KLUBA IZ GAJDOBRE! Počeli od beton lige, a sada izlaze na megdan Partizanu! Evo kako su došli do ove prilike

Mnogi ljubitelji košarke u Srbiji sa čuđenjem su gledali u parove nakon izvlačenja istih za završni turnir Kupa Radivoja Koraća u Nišu. Partizan je izvukao Hercegovac iz Gajdobre, člana druge lige, a mnogi navijači se pitaju kako je tim iz malog vojvođanskog mesta uopšte došao do prilike da igra protiv učesnika Evrolige.

Iza odgovora stoji mnogo muke i truda, ali i kvaliteta, jer su momci iz mesta sa svega dve hiljade stanovnika pobednici drugog stepena Kupa u kome su izbacili favorizovane ekipe Čačak 94 i OKK Beograd koji igraju KLS.

Podigli su pehar i overili vizu za Niš, a kao šlag na torti je došao duel sa Partizanom. Pred duel sa crno-belima za Radio-Televiziju Vojvodine pričali su trener Aleksandar Komnenić i igrač Marko Brekić koji nisu krili oduševljenje što će istrčati na parket hale Čair protiv najtrofejnijeg trenera Evrope Željka Obradovića.

Postigli su nesumnjivo istorijski uspeh za klub, a nakon duela sa "parnim valjkom" meštani Gajdobre će pamtiti ovaj duel bar 100 godina.

- Istorijski uspeh za klub da se jedna ekipa iz druge lige plasira na Završni turnir Kupa Radivoja Koraća i da se nadmećemo sa najboljm ekipama u Srbiji. Pobedili smo dve ekipe iz višeg ranga takmičenja, a duel sa Partizanom je došao kao šlag na torti - počeo je priču trener vojvođanskog kluba i dodaje da ovo nisu očekivali, ali da je organizacija samog kluba na mnogo višem nivou u odnosu na stepen takmičenja i da iza svega stoji kontinuiran rad.

- Klub napreduje iz godine u godinu, počeli smo od beton lige, pa preko druge srpske lige i došli smo do B lige u kojoj smo opet na korak od plasmana u viši rang. To sve govori da ovaj uspeh nije došao slučajno. Naravno da je najviše do igrača koji su dakli svoj maksimum, napravili iznenađenje protiv favorizovane ekipe. Ništa ne bi bilo moguće bez podrške navijača koji su ispunili halu i bili naš šesti igrač - rekao je trener najvećeg iznenađenja dosadašnjeg dela Kupa.

Pred duel sa Partizanom igrač Marko Brekić kaže da još nisu svesni uspeha, ali da žele da predstave klub na najbolji mogući način.

- Naravno da počinje da vlade euforija, ali mislim da još nismo svesni dodadašnjeg uspeha. Pričati o Partizanu kao o jednoj od najboljih ekipa u Evropi i o Željku Obradoviću je suvišno. Želim da pre svega uživamo u toj utakmici, kako stručni štab i igrači, tako i navijači. Sugurno da smo izuzetno srećni što ćemo se pojaviti na jednom takvom mestu - istakao je košarkaš kluba sa severa Srbije.

Duel između Partizana i Hercegovca igraće se u četvrtak, 15. februara, od 20 sati.

