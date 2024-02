PLJUŠTE PROZIVKE - "Bosansku zver" nazvao KUKAVICOM, uništio ga pred kamerama! Usledilo BRUTALNO SPUŠTANJE: Zakasnićeš na terapiju

Bukti rat između Jusufa Nurkića i Drejmonda Grina.

Nakon brutalnog udarca u lice i suspenzije od mesec dana, ponovo su se sreli as Voriorsa Drejmond Grin i centar Finkisa Jusuf Nurkić i ponovo je nastao haos.

Ovaj put nije bilo fizičkog obračuna, ali se zato međusobne prozivke ne prestaju.

Nakon poraza Finiksa Nurkić je dao izjavu koja je razbesnela Grina. Košarkaš iz Bosne i Hercegovine poručio je da je pogrešio što je nakon incidenta u decembru rekao da "Grin zaslužuje drugu šansu".

"Tužno je, ništa nije naučio čoveče. Samo je pitanje vremena kada će nekoga da udari ponovo. Povlačim sve što sam ranije rekao. Ne zaslužuje šansu, to imam da kažem. Stvari koje je radio, ono što se ne sme. Pokušava da igra na taj način, oni su pobedili, videćemo šta će se desiti u našem narednom meču", rekao je Nurkić.

"I think they're all whack, both of them" Draymond Green on KD and Nurkić @TheVolumeSports pic.twitter.com/F1kOAz5AxX — Bleacher Report (@BleacherReport) February 14, 2024

Njegove reči isprovocirale su Amerikanca, koji je u jednom popularnom podkastu žestoko izvređao centra Finiksa.

"Mali izađe u medije i kaže - "Povlačim reč. On ne zaslužuje drugu šansu". Pitam se zašto to priča? Zato što sam ga uništio? Šta se desilo na meču da to kažeš, sem što si osramoćen i nisi bio dovoljno dobar. Nemaš ništa u igri. Teži si od mene 40 kilograma i viši 15 centimetara i to je nebitno. Od Karija si 60 kila teži i viši 20-ak centimetara, pa nisi preko njega uspeo da postigneš koš. Nisi uspeo ni preko Tompsona", rekao je Grin i nastavio u istom stilu:

"Gledao sam tog malog kako nedavno nekog pušta da šutira trojku, a on mu okreće leđa i ide na skok. Takve klovnove sam već viđao i to je nepoštovanje igre i protivnika. I onda taj klovn meni u lice ovako slavi. Ode u medije i kuka, a on je kao nedužan i dovodi u pitanje moj karakter. Kakava kukavica".

Optužio je Nurkića da je pokušao da ga isprovocira niskim udarcima.

"Nije uspeo. Faulirao me, gazio preko mene, nisam reagovao. Ne obraćam pažnju na nebitne likove. Ne iznanađuje to što je izašao pred novinare i rekao to što je rekao. Taj isti lik od 150 kila je legao na pod i da nije tako reagovao, verovatno ne bih bio suspendovan. Glumio je da je mrtav i on mi kaže da ne zaslužujem drugu šansu. Kakva sramota", poručio je Grin.

"I think they're all whack, both of them" Draymond Green on KD and Nurkić @TheVolumeSports pic.twitter.com/F1kOAz5AxX — Bleacher Report (@BleacherReport) February 14, 2024

Očekivano, nije se dugo čekao odgovor Nurkića.

"Dobroj je, momče. Nemoj samo predugo da ostaneš na podkastu, zakasnićeš na terapiju", napisao je uz emotikon koji "plače od smeha" Nurkić.

Kurir sport/J.M

00:58 PA OVO JE HIT! NURKIĆ NAZVAO HALIDA BEŠLIĆA! Srušili šampione Evrope, pa pravili ŠOU u autobusu: Grmeo čuveni hit!