SRBIN RASPAMETIO AMERE! Pitali ga kako je uspeo da čuva Janisa, Nikola nabacio OSMEH NA LICE i poručio: Nije bilo lako, ALI...

Mladi srpski košarkaš Nikola Jović podelio je svoje utiske nakon čudesne partije protiv Milvoki Baksa.

Košarkaši Majamija zabeležili su ubedljiv trijumf na gostovanju protiv Baksa 123:97, a apsolutni junak meča bio je 20-godišnji reprezentativac Srbije.

Nikola je odigrao svoj najbolji meč u NBA karijeri - utakmicu je završio sa 24 poena, sedam skokova i tri asistencije.

Potpuno zasluženo, nakon meča srpski as bio je u centru pažnje.

"Bilo je sjajno. Počeo sam kao starter mislim između 10 i 12 utakmica ove sezone i bio sam fokusiran, radim vredno i spreman sam. Danas sam ponovo bio starter i trener je želeo da pobedimo i ja želim da pobeđujemo. Znali smo tačno šta treba da radimo i to smo uradili, plan meča je bio sjajan. Svi su delili loptu i trener uvek kaže "karma će uraditi svoje". Delili smo loptu, igrali sjajnu odbranu, i odlično je prošlo", izjavio je Jović nakon utakmice.

Američki novinar konstatovao je da je Nikola na 10 mečeva bio starter, a onda je odlukom trenera porpustio više od sedam utakmica. Zanimalo ga je kako je nakon pauze uspeo da odigra sa toliko samopouzdanja.

"Samo rad. Da budete sigurni da budete spremni kada pozovu vaše ime i to sam uradio", kao iz topa odgovorio je Jović.

Nikola je imao i neke sjajne defanzivne role protiv jednog od najboljih igrača sveta Janisa Adetokumba, pa je novinara zanimalo kako je čuvati Grka jedan na jedan.

"Nije lako, naravno, on je s razlogom bio dvostruki MVP. Ali sam dao sve od sebe, saigrači su mi čuvali leđa i nekako je to uspelo. Ne možete da ga čuvate samo jedan na jedan, ceo tim je bio uključen i pomagali su mi i to smo uradili i prošlo je dobro", poručio je sa osmehom na licu popularni Niko.

Kurir sport/J.M/Telegraf

