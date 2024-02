PREDSEDNIK VUČIĆ OTKRIO TAČNU CIFRU! Evo koliko Partizan i Zvezda DUGUJU ZA POREZ: "Od onih akcija NISU DINARA UPLATILI"

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić gostovao je danas na "TV Prva" gde je govorio o izjavi Željka Obradovića posle poraza u finalu Kupa Radivoja Koraća od Crvene zvezde, a u kojoj je trener Partizana tražio od kluba da izađe sa svim podacima o finansijama i na taj način "zaustavi priče da su državni projekat".

Vučić je kazao da "Zvezda i Partizan ne bi postojali bez države" i da ne postoje klubovi u Evropi koji dobijaju više novca od njih kada je u pitanju pomoć iz državnih finansija, dok se osvrnuo i na njihova dugovanja prema Republici Srbiji.

Partizan je dugovao mnogo više novca i zbog toga je sprovodio i akciju pomoći zajedno sa navijačima, ali prema rečima predsednika Srbije - taj novac još nije uplaćen u budžet.

"Da ponovim - Zvezda i Partizan ne bi postojali bez države, da vas ne lažu. Od onih akcija za skupljanje poreza dinara nisu uplatili i to vam životom garantujem. Pogledao sam papire i dužni su šest miliona evra, a Zvezda 1,2 miliona evra poreza u košarci", poručio je Vučić gostujući na TV Prva i dodao da plaćanje poreza kod "večitih" funkcioniše tako što im država uplati novac, a onda oni to vrate u budžet.

Prema rečima predsednika, Zvezda i Partizan su dobili oko 50 miliona evra od države u poslednjih nekoliko godina, što nijedan drugi klub iz Evrope nije. "Ne mogu da kažu da nas je pobedio onaj drugi, čestitamo sportski, ponekad su krive sudije, ali i to je u podtekstu da je neko drugi kriv. Njima ne mogu ništa ni sudije nego mora neko drugi da naredi. Pošto su to tražili, rekao sam Siniši Malom da to sve spremi", naglasio je Vučić i najavio javno objavljivanje finansija "večitih" u narednim danima kada će biti više reči o ovoj temi.

Svoj komentar na aktuelnu situaciju dao je i predsednik KK Partizan Ostoja Mijailović, a njegove reči možete pronaći na sledećem linku:

Kurir sport / Mondo / TV Prva / Ž.S.

BONUS VIDEO:

05:20 Željko Obradović posle poraza u finalu