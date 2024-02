PEŠIĆ OKUPIO KOŠARKAŠE: Srbija počela pripreme bez nekolicine igrača na koje je selektor računao

Košarkaška reprezentacije Srbije odradila je prvi trening pred prve dve utakmice u sklopu kvalifikacija za odlazak na Evropsko prvenstvo 2025.

U jeku takmičarskih sezona, Selektor Svetislav Pešić je sačinio konačan spisak od 15 igrača koji će konkurisati za tim Srbije u mečevima protiv Finske (23. 02. 2024. od 20 časova u hali „Aleksandar Nikolić“) i Gruzije (26. 02. 2024. od 18 časova u Tbilisiju).

Na spisku se nalazi 15 igrača:

Aleksa Avramović, Aleksa Radanov, Aleksa Uskoković, Balša Koprivica, Vanja Marinković, Dejan Davidovac, Dušan Beslać, Dušan Ristić, Luka Mitrović, Marko Gudurić, Nikola Đurišić, Ognjen Dobrić, Ognjen Jaramaz, Uroš Trifunović i Filip Petrušev.

Hteo je Pešić da na spisku budu još neki igrači, ali ih nema zbog nekoliko razloga.

- Odredili smo 15 igrača, na neke nismo mogli da računamo, hteli smo da tu budu i Milutinov i Topić, ali zbog povreda nisu mogli. Hteli smo da uključimo i Tristana Vukčevića iz Partizana, ali on tek idućeg meseca puni 21 godinu i tek od sledećeg meseca po pravilima FIBA može da igra za našu reprezentaciju. Na Lučiča ne možemo da računamo, on je bio na spisku, ali je obnovio povredu, nije ništa opasno. Jović je stigao, ostao je u Nišu, na njega verovatno ne možemo da računamo, zbog situacije u njegovoj porodici jer se to nije promenilo od Manile. Smailagić je bolestan, nije igrao Kup, on je na ispitivanjima, traže se razlozi zbog čega se to kod njega obnovilo. Sad je stigao Guduruć, Petrušev isto igrao Kup, dolazi kasnije, ali sa dobrim raspoloženjem, jer su osvojili Kup. Čestitam Zvezdi osvajanje Kupa - rekao je Pešić.

