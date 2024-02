OVE JOKIĆEVE REČI ĆE VAS GANUTI U SRCE! Srbin na emotivan način pričao o svojoj ćerkici - "Volim kada je čujem kako se smeje"

Na nedavno završenom Ol-staru, srpski reprezentativac Nikola Jokić gotovo da se nije ni oznojio, već je odlučio da se što bolje zabavi.

Posle Ol-star vikenda, momak iz Sombora dao je jedan veliki intervju.

Jokić je razgovarao sa Kejti Vindž, novinarkom koju odlično poznaje jer je bliska Denveru.

Odgovarao je Jokić na brojna pitanja, a jedno se odnosilo na njegovu porodicu, pa je srpski as biranim rečima govorio o svojoj ćerkici.

- Moram reći da je to porodica i stvari koje radim van košarke, verovatno to. Čuti svoju ćerku kako se smeje kao luda, to je ono što volim. To je nešto što ne možeš kupiti. To je nešto čisto.

