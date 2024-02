MENADŽER MU UKRAO 100 MILIONA, SMUVAO MADONU NEVEROVATNOM IZJAVOM: Jednim citatom je OSVOJIO Srbe, a Jokića brani na svakom ćošku!

Na današnji dan 1969. godine rođen je Čarls Barkli, jedan od najkontroverznijih košarkaša u istoriji NBA lige.

Ostaće upamćen kao sjajan igrač sa fantastičnom karijerom u brojkama. Bio je MVP, 11 puta uzastopno je igrao na Ol-star utakmicama, pet puta bio član idealne petorke lige, tek drugi igrač koji je uspeo da skupi više od 23.000 poena, 12.000 skokova i 4.000 asistencija.

Međutim, ostaće zapisano i da nikada nije osvojio NBA šampionski prsten.

Uprkos sjajnim brojkama, mnogi ga pamte po "zapaljivom" karakteru, ali koji mu i doneo kultni status koji prevazilazi košarkaške i nacionalne okvire.

Rođen je u gradiću Lids u Alabami, srećom u ulici gde je postojalo košarkaško igralište. Nizak rast je mogao da ga spreči u naumu da napravi košarkašku karijeru. Srećom, tokom jednog leta je izrastao 20 centimetara do 198. Ni ta visina nije bila ništa posebno za NBA standarde, ali je "dorastao" i do 120 kilograma, koji su mu dali dimenziju da se gura pod koš i da "nosi sve pred sobom".

Filadelfija ga je uzela kao petog pika. Osam godina je proveo među "Sikserse" i postao kralj skokova. Postao je najniži igrač u istoriji NBA koji je završio sezonu kao najbolji skakač lige.

Međutim, pošto klub nije uspevao da ga upari sa još nekim igračima koji bi doneli titulu, došlo je do rastanka pa je Barkli prešao u Finiks. Klub iz Arizone je imao "prateći" ansambl, pa je Finiks 1993. godine završio kao prvi u ligi sa 62-20. Barkli je dobio titulu MVP-a, ali ih je u velikom finalu sačekao još veći Majkl Džordan sa Čikagom. U jednom od najspektakularnijih finala u istoriji NBA "Bulsima" je titulu trojkom u poslednjoj sekundi doneo čovek iz senke Džon Pekson.

Nije išlo narednih godina, pa je 1996. poslat u Hjuston u trejdu. Hjuston je bio dvostruki uzastopni šampion NBA predvođen Hakimom Olakdžuvonom i Klajdom Drekslerom, ali Barkli nije imao sreće da stigne do titule.

Bio je član originalnog "Drim tim" koji je igrao na Olimpijskim igrama u Barseloni 1992. godine.

Često je bio u središtu raznih skandala. Među najpoznatijima je onaj iz 1991. kada je hteo da pljune navijača koji ga je vređao. Međutim, promašio je i pljunuo devojčicu pored. Imao je i fizičke sukobe sa Šakilom O'Nilom, sa kojim je kasnije sarađivao na jednoj TV stanici. Takođe je čuven po tuči sa Bilom Lembirom, Skotijem Pipenom... Nikada nije imao dlake na jeziku, pa su neke njegove izjave ostale dugo čuvene. Zato mu je ostao nadimak "Veliki brbljivac".

"Zašto ulaziš u frku kad si slabiji", jedan je od pomenutih citata. Slavu u Srbiji je stekao nakon filma "Munje".

Kada je nakon završene NBA karijere počeo da radi na TNT televiziji komentarišući utakmice, Barkli nije birao reči da kaže šta misli o svima i svakome. I ne štedi nikoga.

Tako je svojevremeno udario na svog bivšeg menadžera.

"Mislim da me je prevario za oko 100 miliona dolara. Moj prvi agent je bio varalica. Ukrao mi je novac. Ne želim da kažem njegovo ime, ukrao mi je sav novac", rekao je Barkli za svog prvog menadžera.

Nikola Jokić je jedan od retkih za koje ima reči hvale.

Legenarni NBA košarkaš stao je u odbranu Nikole Jokića nakon što je bivši NBA šampion Kendrik Perkins kontroverznom izjavom poručio da srpski košarkaš osvaja MVP nagrade jer je belac.

Barkli je na to poručio: „Uvek pričam o bolesti zvanoj ‘ESPN’. Većina ljudi koja se dokopa televizije i sličnih platformi misli ‘pa sada sam na ESPN-u, moram reći nešto provokativno’. Uvek će biti budala, a ja se kunem da nikada na televiziji nisam rekao nešto zbog klikova.“

On je potom dodao da je vređanje Jokića totalna glupost.

„To je ono što me muči jer ta priča o rasi je tako teška. Jako je malo ljudi koji su u tome čistog srca. Možemo pričati o rasi koliko god želite, sve dok su vam namere fer i poštene. Ali vređati Jokića u ovoj situaciji je totalna glupost“, dodao je.

Rekao je da je privilegija gledati momka iz Sombora kako "pleše po terenu".

„Za mene je čast i privilegija gledati ga svako veče. Ne možeš jednostavno da ustaneš iz kreveta i zabeležiš tripl-dabl. Ono što volim kod njegovih tripl-dablova je što to nije, na primer, 11-11-10. On beleži sjajne brojke. Sjajan je dečko, sjajan je igrač. Ljudi će da mu sude na osnovu toga kako će Nagetsi igrati u plej-ofu, nažalost, jer ovo je timska igra i to su pravila po kojima živimo. Kao krilni centar sam se nervirao što nemam bar dvocifren broj skokova. Osećao sam obavezu da imam 10 skokova svako veče. Kao plejmejker, posebno ako si vrhunski, moraš svako veče imati bar deset asistencija. Pristojan plej mora imati sedam asistencija po utakmici, ali vrhunski mora imati dvocifren”, izjavio je Barkli.

I za kraj nekoliko ljubavnih saveta čoveka koji je uspeo da osvoji i Madonu: "Nikad svojoj devojci ne kupujem sat, dovoljan joj je onaj na šporetu".

"Kada za devojku kažu da ima dobar karakter, znači da je ružna. Kada za muškarca kažu da radi naporno i da nema vremena za provod, ista stvar".

