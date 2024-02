DONČIĆ NIJE NIŠTA POSEBNO: Evropski velikan doveo Luku na probu, a onda ga pustio! USLEDIO JE POZIV: Majko mila, šta je ovo!

Mirko Milićević, nekadašnji košarkaš, ispričao je zanimljivu anegdotu vezanu za Luku Dončića, jednog od najboljih košarkaša današnjice.

Milićević, koji je tokom karijere igrao za Crvenu zvezdu, a sada radi kao menadžer, u podkastu "Jao Mile" otkrio je kako jedan veliki evropski klub nije prepoznao kvalitete tada mladog Luke Dončića.

"Sa Lukom Dončićem sam počeo da radim kad je imao 13 godina i 8 meseci. Prvi put smo se videli u Istanbulu u Galatasaraju. Tada je trener bio Oktaj Mahmuti, moj prijatelj. Pozvao sam ga, rekao mu ima jedno derište interesantno, otac mu je bio dobar košarkaš. On je bio na Havajima sa ženom, ali rekao je da nije problem i da su tu njegovi ljudi. Poslali su karte Saši i malom. Dolazimo tamo, vila s bazenom, Galata je velika ekipa bila i biće", počeo je Milićević priču.

On je zatim dodao da je i sam prvi put gledao talentovanog Luku.

"Ja ga do tada nisam video nikad. Moj prijatelj Peđa Jovićević mi je rekao da mali mnogo dobro izgleda. Prvi trening sam gledao 20 minuta i razumeo sve. Bio je dete koje igra mušku košarku. Gledaš Luku i gledaš koliko je već tad bila razlika već tad između njega i ostalih, u shvatanju košarke, razmišljanju, šutu, prodoru, koliko je sve to bilo kordinirano... Posle 20 minuta sam dosta video, rekao sam Saši da odemo nešto da meznemo, ima dobrih ribljih restorana, ali da ćemo ostati u Istanbulu da ispoštujemo ljude zbog svega što su organizovali. Rekao sam Saši: 'Ja sam video dosta. Ovo dete ide u Real Madrid'. Leto je bilo, otišli smo na bazen posle treninga da se opustimo. Luka je obožavao oca i stalno ga je nešto začikavao. Saša ga je odgurnuo, a on je uhvatio Sašu, koji je bio 204 visok, i bacio ga je u bazen. To je ta prirodna snaga - to su Dončići, to su Kosovari. Kad sam vidio rekao sam: 'Majko mila, šta je ovo'. Saša u šoku, ali drago mu.

Posle tri dana smo se razišli, oni su se vratili u Sloveniju.

"Zovem ljude iz Galatasaraya, Oktaj mi kaže da je njegov pomoćnik gledao i da je rekao da to ništa specijalno nije. Hvala ti Bože da ga Oktaj nije video i da nije bio tu. I da je Galatasaraj rekao 'da', Saša je video šta se događa i ne bi aminovao jer dobro poznaje košarku."

Milićević je potom rekao kako je došlo do kontakta sa Realom.

"Ja sam nakon prvog dana znao šta i kako. Zovem Alberta Hererosa u Real Madrid, rekao sam mu: 'Imam nešto što nismo videli ni ti ni ja'. Tražio je snimke, nisam imao i rekao sam mu da ima pola sata da ne bih mog druga Nača Rodrigeza u Barseloni zvao. Zove posle pola sata, traži kopije pasoša. Za dve nedelje idu Dončići u Madrid, a javlja mi se saradnik Alvaro Toro. Počeo je trening, negde između 12 i 15 minute treninga i govori mi: "Majko mila, šta je ovo". Ko zna treba mu 15 minuta, a ko ne zna..."

