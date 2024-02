"AKO JOKIĆ NIJE SPREMAN BOLJE DA NE IGRA..." Pešić o GORUĆIM TEMAMA: Evo da li napušta klupu Orlova i preuzima Dubai

Košarkaši Srbije pobedili su u Beogradu selekciju Finske sa 77:61 (17:20, 19:14, 22:17, 19:10), u prvom kolu Grupe G kvalifikacija za Evropsko prvenstvo.

"Dušan i Nikola igrali su prvi zvanični meč. Kao što svi znaju. Igrali smo samo dva meča pred pripremu za Olimpijski turnir. Važno je da vidimo sve igrače na koje možemo da računamo. Bitno je bilo da pobedimo Finsku i da vidimo šta mogu da pruže igrači koji nisu igrali ranije. Pokazali su talenat. Meni je ovo važno da imamo što više igrača u rotaciji. Ne znamo kako će izgledati završetak sezone u Evropi", rekao je Pešić, pa nastavio:

"Nemoj previše da brinete kada se ja ne brinem. Ovo su kvalifikacije za sledeće Evropsko prvenstvo. Nijednog momenta nema kvalifikacija igrača za Olimpijske igre. Podsetiću vas na prvi meč kada smo igrali sa Litvanijom kada sam došao, bilo je 1500 ljudi. Pa vi vidite, očigledno je da se nešto desilo, igrači daju maksimum. To je dosta teško. Ne zato što ja tražim izgovor. Iako ja uvek štitim igrače. Sve se promenilo. Vidite koliko traju sezone. Tamo negde do sredine ili u nekim zemljama trećoj nedelji juna. Početak Olimpijskih igara je 27. jula, treba igrači i da se odmore, a i da se pripremimo. Nema nikakvih kvalifikacija za igrače. Trudim se da razgovaramo, pomognem im da budu bolji igrači. Radujemo se što smo imali priliku da se nekoliko dana pripremamo u Beogradu", smatra Pešić koji se dotakao Gruzije.

foto: Starsport©

"Gruzija je iskusna ekipa. Biće rasprodata dvorana. Vi se čudite da li se u Danskoj igra košarka, igra se kao i u Finskoj. Mi jesmo osvojili mnogo trofeja u prošlosti, ali pred nama je novi izazov. Svi napreduju. Ako je moguće da i u Gruziji pobedimo, ispunili bismo cilj".

Upitan je o odličnoj atmosferi u svlačionici.

"Ne bih se vraćao na to. Bila je dobra atmosfera i na Evropskom prvenstvu. Kada je u pitanju timski duh dali su svi svoj maksimum. Znate kako, ništa ne uspeva kao uspeh. Ne gledamo proces nas zanima samo jesi li pobedio ili izgubio. Ja ne padam u nesvest ni kada pobedimo, ni kada izgubimo. Lakše je ako se postigne neki kontinuitet. Stalno govorim igračima da reprezentativni program podrazumeva interes, a ne karijere, već da kroz reprezentativnih programa trenirate protiv najboljih i pripremate se za igranje sa najboljima u Evropi i svetu. To je dobro za igrače i klubove", kaže Pešić, a potom se osvrće i o kadrovskoj situaciji...

"Trifunović je imao povredu, pa bolest. Počeo je odmah da igra u klubu to se verovatno odrazilo. Povredio je zadnju ložu. Nije ništa ozbiljno. Ne pada nam na pamet da ga stavljamo u situaciju da se povredi. Žao mi je što mu se stalno nešto desi. Napredovao je fantastično, a kada je Partizanu puno pomogao desila mu se povreda. Što se tiče Dobrića i on je nedovoljno zalečen došao. Možda i tu ne želimo da rizikujemo. Rekli smo da neće igrati ovaj meč, videćemo... Bolje je naravno, možda igra, možda ne. Ne želimo da rizikujemo. Duga je sezona. On je novi igrač u Virutsu i samo ako se bude osećao dobro staviću ga u tim", napomenuo je selektor Orlova.

foto: Starsport©

Detaljno je Pešić govorio o Finskoj.

"Znam, i ja čujem je*i ga. Kod nas svi znaju i brinu tuđu brigu. To se ništa ne rešava sada. Pred igračima i mojim igračima su Olimpijske igre, šta će se posle dešavati. Ne planiram ništa, ako mislite na Dubai, ne planiram. Ne znam šta ću da radim. Imam nekoliko ponuda, do sada sam ja odlučivao o familiji, sada će familija o meni. Daću maksimum da ispunimo ono što se od nas očekuje na Olimpijskim igrama. Šansa nam je velika da se dobro pripremimo i napravimo tim. Koliko ja znam nema pregovora sa Dubaijem, niti sam ih ja počeo. Bilo je ponuda nekih evroligaških klubova. Sve sam podredio Olimpijskim igrama. Šta će se posle dešavati ne znam. Ne znam ni hoću li da budem trener. Doći će vreme kada i ja moram da kažem dosta je bilo. I pre nego što sam došao da budem trener odlučio sam da ne budem trener, pa me je Marko, moj sin ubedio da uzmem reprezentaciju", kaže Pešić.

Naciju zanima i status Jokića u selekciji Srbije...

"Često pričamo i Tarlać i ja sa Nikolom Jokićem. Prošle godine imao je tešku situaciju. Odigrao je preko 100 utakmica. Imao je i fizičke probleme. Nije bio ni mentalno ni fizički spreman. Do zadnjeg momenta se borio sa sobom da igra na Svetskom prvenstvu. Kada jednom odlučiš da igraš, od igrača se očekuje samo zlatna medalja i oni moraju da budu mentalno i fizički spremni i ako nisu, oni ne žele da ulaze u taj rizik. Zaboravljate koliko je igrača vrhunskih propuštalo ranije reprezentativne obaveze. Voleli bismo da bude spreman, ali ako nije, bolje da ne igra", smatra Pešić.

U narednom kolu, Srbija će 26. februara u Tbilisiju igrati protiv Gruzije.

