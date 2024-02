MOBILIZACIJA U PARTIZANU! Hrvatski mediji tvrde: Željko Obradović uticao da se strani reprezentativci vrate odmah u klub

Košarkaška reprezentacija Hrvatske neće moći da računa na Džejlena Smita u utakmici kvalifikacija za Evropsko prvenstvo protiv Kipra.

Smit je odigrao meč protiv Francuske, a kako prenose hrvatski mediji, posle toga se vratio u Partizan na insistiranje Željka Obradovića.

"Mobilizacija u Partizanu dignuta je do te mere da je Željko Obradović uticao da njegovi reprezentativci razasuti po raznim reprezentacijama, od Azerbejdžana (Ledej), Brazila (Kaboklo), Hrvatske (Smit) ili Poljske (Ponitka), uključujući i one u srpskoj reprezentaciji budu u nacionalnim timovima samo za uvodnu utakmicu ovog ciklusa. Recimo, Bruno Kaboklo je putovao 15-ak sati do Brazila, tamo odigrao protiv Paragvaja i onda je opet na 15-ak sati leteo nazad za Beograd. Tako je i Džejlen Smit igrao samo u Brestu, duel sa Kiprom ćemo odigrati bez našeg naturaliziranog Amerikanca. Jer, Obradović mora na svaki način da dobije Efes u četvrtak", piše Jutarnji.

Partizan u četvrtak od 20.30 dočekuje Efes u utakmici 27. kola Evrolige. Crno-beli imaju imperativ pobede kako bi ostali u trci za plej-of ili plej-in.

Kurir sport