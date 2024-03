SELEKTOR PEŠIĆ OTVORIO DUŠU! Progovorio o omalovažavanju i UVREDAMA koje je trpeo: Protiv Letonije 1.500 ljudi, sad PUNA DVORANA!

Selektor Srbije Svetislav Pešić govorio je o kultu reprezentacije i istakao je da je ponosan što navijači ponovo u velikom broju prate mečeve nacionalnog tima.

"U novembru 2021. godine počele seu kvalifikacije za Svetsko prvenstvo. Igrali smo sa Letonijom i bilo je 1.500 gledalaca. Dobili smo 101:100. Sinoć je bila rasprodata dvorana. Mi smo malo pomerili. Bila je puna Arena protiv Grčke, jedna od najboljih utakmica", rekao je Pešić u emisiji "360 stepeni" na televiziji "N1".

On je naglasio da je tokom Svetskog prvenstva u Manili gde je naš tim uspeo da savlada mnoge teške rivale na putu do srebra bilo mnogo omalovažavanja kada je upisan poraz koji je zaboleo. Onaj od Italije!

"Sve se čini vremenom, Mnogo sam naučio za vreme Svetskog prvenstva i svega što se dešavalo za vreme Mundobasketa. To je bilo vređanja i omalovažavanja kada smo izgubili od Italije. Naravno to me je pogađalo jer smo svi od krvi i mesa, ali sada više ne. Kako da kažem, nekako to prihvatiš, a ja sam razumeo da od ljudi od kojih nikad ne bih uzeo savet, ni njihove kritike me ne zanimaju i ne pogađaju", istakao je Pešić.

Kurir sport/J.M/Mondo

