SRBIJA GA JE ZVALA VEBERIĆ: Bio je vođa čuvene generacije Sakramenta sa Divcem i Peđom, a sada proizvodi kanabis

Bivši američki košarkaš Kris Veber našoj publici poznat po sjajnim nastupima za Sakramento Kingse (1998-2005) i po prijateljstvu sa srpskim asovima Vladom Divcem i Predragom Stojakovićem, zbog čega je u šali zvani Veberić, rođen je na današnji dan 1969. godine.

Popularni C-Webb i tokom karijere i posle nje izaziva dosta kontroverznih mišljenja. Neki ga vide kao jednog od najboljih krilnih centara svih vremena u NBA, drugi ga vide kao protraćen talenat. Počeo je NBA karijeru sa Donom Nelsonom, sa njim je i završio, naravno, u Golden Stejt Voriorsima. Sve što se dešavalo između ‘93 i ‘08 je ispunjeno nezaboravnim utakmicama, poenima, skokovima, asistencijama, blokadama i zakucavanjima. Onaj deo koji svi mi u Srbiji pamtimo je dres broj 4 u “Srpskim” Kingsima iz Sakramenta!

Kris, koji je rođen u Detroitu, se izdvajao visinom i snagom. Tek sa 13 godina je prvi put uzeo košarkašku loptu u ruke. Zbog svoje trapavosti deca su ga često zadirkivala i to je pretilo da dovede do toga da odustane od košarke. Međutim, trener i otac su bili uporni. Već u srednjoj školi, Veber je postao prva zvezda tima, pa je izazvao veliku pažnju koledža. Da bi ostao blizu roditelji i kuće, Veber je izabrao Mičigen. Trener Stiv Fišer je okupio ekstremno talentovan tim. Dva najbolja igrača su bili domaći igrači, Kris Veber i Džejlen Rouz. Iz komšiluka su stigli Džuvon Hauard i Erik Rajli, dok je sa juga stigao Džimi King. Mlada petorka je vrlo brzo dobila nadimak Fab Five. Postali su poznati po tome što nisu spuštali gard. Uvek je bio prisutan trash talk, kao i šortsevi koji su prelazili kolena. Taj opušteni stil, po uzoru na repere, doneo je revoluciju na koledž terene. Veber je postao najbolji igrač ekipe i prva zvezda odmah. Beležio je dabl-dabl na gotovo svakoj utakmici, pritom dodavši skoro 3 blokade po meču. Bio je zver u reketu, ali i van njega.

Ni u drugoj godini nije stigao do titule, ali je postao poznat po dva skandala. U finalu protiv Severne Karoline Veber traži tajmaut kako bi se izvukao iz situacije koja bi donela izgubljenu loptu. Wolverinsi nisu imali više tajmauta i sudije dodeljuju tehničku grešku. Na 11 sekundi do kraja, Karolina ide na četiri razlike. Posle još dva bacanja postavljaju konačan rezultat 77-71. Posle toga je Veber konstantno dobijao šaljiva pitanja na temu tajmauta. Kada se pridružio Inside NBA ekipi, dobio je pitanje koliko zaista tajmauta ima na NCAA utakmici. “I dalje ne znam odgovor”, kroz smeh je rekao Veber. Njegov otac i sada ima tablice sa natpisom TIMEOUT.

Posle toga izbija jedan od najvećih skandala koledž košarke, a u centru je bio Kris Veber. Ustanovljeno je da je primio čak 200,000 dolara od lokalnih gazde Martina, koji je tako prao pare od kockanja.

U istragu su bili uključeni FBI, IRS i DOJ. Trener Fišer je otpušten ‘97 zbog kršenja odredbi koledža u vezi sa privatnim finansiranjem. Ovo je koštalo Vebera invididualnih nagrada, ali i ostalu trojicu koji su bili uključeni u skandal.

Veber rešava da izađe na draft. Kao najveća zvezda koledž košarke bilo je rezervisano mesto broj jedan. Sa prve pozicije ga bira Orlando i verovatno bi završio tamo, formirajući razarajući tandem sa Šekilom O’Nilom da Šek pre toga nije igrao basket sa Peni Hardavejem. Takođe na snimanju filma, Šek je bio fasciniran Penijem, pa je tako postavio uslov upravi da mu ga dovedu.

Uprave Golden Stejta i Orlanda su odmah dogovorili trejd. Po izboru pikova odmah su obavili zamenu pikova, pa je tako Veber umesto pored Šeka, završio u Golden Stejtu. Došli su nesporazumi sa Don Nelsonom, čija je čvrsta ruka bila previše čvrsta za Vebera. Pokazivao je nezadovoljstvo, da bi mu Don Nelson dodelio etiketu pretplaćene primadone. Stigao je trejd u Vašington Buletse (današnje Vizardse). Veber je tokom sve četiri sezone bio najbolji igrač tima i prva zvezda ekipe. U poslednjoj sezoni počeli su problemi sa zakonom. Kažnjavan je više puta za kršenje saobraćajnih propisa, pa je sve začinio hapšenjem zbog napada na policajca. Pritom su tokom pretresa pronašli marihuanu u kolima. Bio je potreban reset da bi mlada zvezda, koja je počela da bledi, ponov zasijala. I tada dolazi ruka spasa.

U zameni sa sjajnog strelca Miča Ričmonda i snažnog Otisa Torpa, Kris Veber stiže u gubitničku franšizu Sakramento Kingsa. Isprva nije želeo trejd.

“Mislio sam da je kraj sveta kada sam čuo da dolazim ovde, ali je to zapravo bio novi početak nečega sjajnog”, rekao je Veber posle više nego uspešnih sezona u dresu Kingsa.

U Kingsima je postao ono što je trebao da postane još ranije. Vremenom je čistio sliku koju je sam poslao o sebi u javnost. Mediji su počeli da pišu o njemu kao lideru. Prestali su natpisi koji su ga opisivali kao problematičnog, egoističnog i nezrelog.

Kris Veber je postao prava dabl-dabl mašina. I ne samo to. Postao je fantastičan pas igrač. On i Divac su postali par plejmejkera u telu centara. Tokom boravka u Kingsima vezao je četiri uzastopne sezone kao All star igrač. Čak pet puta je biran u najbolje timove lige, ‘01 čak izabran u prvi tim lige. U toj sezoni je ubacivao 27 poena po meču, 11 skokova, 2 blokade i skoro 5 asistencija. U šest uzastopnih sezona je ulazio u plejof sa Kingsima, što je do tada bilo u domenu naučne fantastike. Sigurno da će zauvek ostati urezano u sećanjima svih nas, serija sa Lejkersima, kada su Kingsi jako oštećeni sudijskim odlukama u šestoj utakmici koja bi označila kraj Lejkersa.

Kingsi su na čelu sa Veberom postali franšiza u koju se dolazilo sa osmehom. On je od Kingsa, zajedno sa ostalima, napravio familiju koja je prevazišla tim. Kingsi su postali kuća u koju se rado svraća i ostaje. Bez Vebera sve to ne bi bilo moguće.

Nagrada za karijeru je stigla 2021. godine, kada je ušao u košarkašku Kuću slavnih.

Tokom karijere koja se proteže na 15 sezona (1993-2008.), Veber je sa 17182 poena, 8124 skokova i 3526 asistencija postao jedan od samo osam igrača u istoriji NBA koji su zabeležili više od 15000 poena, 7 500 hiljada skokova, 2500 asistencija, 1000 ukradenih lopti i 1000 blokova.

Po završetku karijere je pokrenuo vrlo interesantan posao. Višestruki NBA "Ol-star" i njegova poslovna partnerka Laveta Vilis patentirali su svoj luksuzni brend kanabisa - "Plejers onli".

U karijeri je zaradio oko 176 miliona dolara. Kanabis nije jedini posao kojim se bavio. Radio je kao komentator NBA mečeva, ima restoran u Sakramentu, bavi se marketingom i nekretninama. Hobi mu je sakupljanje predmeta, pisama, dokumenata i ličnih stvari poznatih Amerikanaca.

