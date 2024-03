UŽIVO! PARTIZAN - OLIMPIJAKOS: Veoma važan meč za crno-bele, pobeda i ništa drugo! Grčki tim mora pasti u "PAKLU" Arene!

U okviru 32. kola Evrolige, košarkaši Partizana ugostiće Olimpijakos u "Štark areni", a utakmica je na programu večeras od 20 sati i 30 minuta.

Partizan - Olimpijakos: 20:30

Uoči meča:

Prvi ovosezonski duel crno-belih protiv Olimpijakosa, završen je pobedom domaćeg tima u Pireju nakon produžetka.

Uoči večerašnjeg meča, trener Partizana Željko Obradović je rekao:

"Imamo iskustvo utakmice koju smo igrali u prvom delu, pre dosta vremena, ali ona bi trebalo da nam pomogne da znamo kako da igramo protiv Olimpijakosa. Ekipa koja je napravljena za najveće domete, imaju kvalitet i igru koja je prepoznatljiva otkako je Jorgos Barcokas tamo. Očekuje nas posao, da čitamo njihovu odbranu. Biće dosta preuzimanja, biće dosta protoka lopte u napadu. Oni su tim koji igra veoma strpljivo i dosta toga se odigra u samoj završnici napada. Kada to govorim, mislim na izuzetnu realizaciju u poslednje tri-četiri sekunde napada. To znači da ćemo morati da igramo odbranu 24 sekunde i da budemo spremni na to. Tu negde leži ključ utakmice", istakao je Obradović.

Krilni centar crno-belih, Alen Smailagić je izjavio:

"Svi znamo kakva je ekipa Olimpijakos. Nama su sve utakmice do kraja važne, moramo ostaviti srce na terenu. Želimo da pobedimo, treniramo za to i svaka utakmica nam bitna, a mi ćemo dati sve od sebe. Nemam šta da kažem na temu što je i ova utakmica rasprodata, to se već očekuje. Ja obožavam ove navijače koji dolaze da nas bodre, želimo da budu tu na svakoj utakmici i da budu naš šesti igrač na terenu", istakao je Smailagić.

Navijači Partizana su dočekali sjajne vesti pred ovaj meč pošto su na treningu mogli da vide Zeka Ledeja.

Ledej nije bio u timu crno-belih neko vreme zbog smrti oca, a u Beograd se vratio u sredu uveče, da bi se u četvrtak ujutru našao na terenu.

Crno-bele do kraja ligaškog dela Evrolige očekuje borba za mesto u plej-inu pošto je moguće da nekoliko ekipa završi sa istim skorom. Partizan je trenutno 11. na tabeli sa 14 pobeda i 17 poraza, koliko imaju i Milano, Valensija i Efes.

