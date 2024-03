TRAGIČNO JE TO ŠTO SE DESILO, POREMETILO NAS JE! Smailagić pred Olimpijakos govorio o Ledeju: Ne bih voleo da se bilo kome to desi

Košarkaši Partizana u četvrtak od 20.30 dočekuju Olimpijakos u beogradskoj Areni, a medijima su se pred ovaj susret obratili Aleksa Avramović i Alen Smailagić.

Avramović je rekao kako crno-bele čeka jako težak meč.

- Jedna preteška utakmica nas očekuje, jer nema prostora za kiks, dobro smo trenirali, izlazimo iz perioda gde nismo loše igrali. Olimpijakos dugo igra zajedno, okosnica tima je tu ili dovode igrače koji su bili tu i znaju kako izgleda u Olimpijakosu, kao Milutinov i Najdžel Vilijams Gos. Imaju okosnicu oko koje prave bazu, imaju odličnog trenera koji je prošle godine bio najbolji trener Evrolige, igraju disciplinovanu i agresivnu i čvrstu odbranu. Igramo pred našim navijačima, tu igramo bolje nego na strani i vreme je da pokažemo zube. To je već standardno i hvala navijačima koji nam svakodnevno pružaju podršku, a na nama je da im vratimo - istakao je Aleksa Avramović, a na njegove reči nadovezao se Alen Smailagić:

- Svi znamo kakva je to ekipa, da su dobri, da imaju dobre igrače, ali i nama su sve utakmice do kraja važne. Moramo da ostavimo srce na terenu i moramo da pobedimo. Razmišljamo o pobedama, treniramo za to, svaka utakmica je bitna, daćemo sve od sebe da probamo da uđemo u plej-in. Igramo pred domaćim navijačima, na našem terenu i na našim koševima, gde smo mi naviklli. Neće biti tako lagano i moraćemo da se borimo do kraja da pobedimo.

Smailagić se dotakao i situacije sa Zekom Ledejom koji i dalje nije stigao u Beograd posle smrti oca i rekao je kako je ova situacija poremetila čitav tim:

- Kako nas nije poremetilo? Tragično je to što se desilo, ne bih voleo da se nikome od nas to desi. Jedva čekamo da bude tu, on je važan deo naše ekipe.

