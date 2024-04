RADŽON RONDO ZAVRŠIO KARIJERU: Da, gotov sam, ne mogu - radije bih da provedem vreme sa decom

Američki košarkaš Radžon Rondo saopštio je da je završio karijeru posle 16 godina u NBA ligi.Gostujući u jednom podkastu, Rondo je upitan da li ga NBA liga više neće videti, on je odgovorio: "Apsolutno".

"Da, gotov sam. Ne mogu. Radije bih da provedem vreme sa decom", rekao je 38-godišnji Rondo.

Rondo je poslednji put igrao u sezoni 2021/2022 za Los Anđeles Lejkerse i Klivlend.

"Ništa nisam uzimao zdravo za gotovo kada sam igrao. Uživao sam u svakom minutu i cenim bratstvo koje sam mogao da delim i vezu i rast tokom godina. Toliko sam naučio u košarci i to me je učinilo čovekom kakav sam danas. Govorim ljudima da to nije bio moj san, to je bio cilj. Disciplina, nisam išao mnogo u izlaske na koledžu. Ali vredelo je žrtve da bih stigao tamo gde sam želeo da budem u životu", rekao je Rondo, preneo je I-Es-Pi-En (ESPN).

On je sa Bostonom osvojio šampionsku titulu u sezoni 2007/2008, a sa Los Anđeles Lejkersima u sezoni 2019/2020.

Rondo je imao najviše ukradenih lopti po utakmici u sezoni 2009/2010 i bio je najbolji asistent lige po meču u sezonama 2011/2012, 2012/2013 i 2015/2016. U četiri navrata bio je u najboljem defanzivnom timu lige.

U proseku je postizao 9,8 poena, uz 7,9 asistencija, 4,5 skokova i 1,6 ukradenih lopti u 957 utakmica igrajući za Boston, Dalas, Sakramento, Čikago, Nju Orleans, Los Anđeles Lejkerse, Atlantu, Los Anđeles Kliperse i Klivlend.

Rondu bi trebalo da se sudi 25. aprila u okrugu Džekson u Indijani, po optužbi za nezakonito posedovanje vatrenog oružja, kao i za posedovanje marihuane. U februaru je odbio ponudu tužioca za sporazum o priznanju krivice.

Njegovi advokati su tada tvrdili da optužbu za oružje treba odbaciti jer krši Rondova prava na Drugi amandan, koji štiti prava da se poseduje i nosi oružje.

(Beta)